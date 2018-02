Iborra: "¿Rabia por no jugar en Old Trafford? Totalmente"

Iborra: "¿Rabia por no jugar en Old Trafford? Totalmente"

Nació en Moncada, cerca de Valencia, se crió futbolísticamente en las filas del Levante y dio el gran salto al Sevilla en 2013. Tras diez años en la Liga española, Vicente Iborra (Moncada, 1988) decidió abandonar su país para enrolarse en la aventura británica y enfundarse la camiseta del Leicester.

Ahora, con 30 años, y ocho meses de experiencia en las islas británicas, Iborra, con las muescas del fútbol inglés ya marcadas, no duda en asegurar, en una entrevista con Efe, que entrenadores como Pep Guardiola y Mauricio Pochettino "han demostrado que otra filosofía de fútbol es posible en Inglaterra".

Pregunta: ¿Cómo le trata la vida en el Reino Unido?

Respuesta: "Estamos bastante tranquilos. Vivimos en una zona muy calmada, aunque echamos bastante de menos España. Allí hacíamos mucha vida con los compañeros, estábamos más cerca de los amigos y aquí es diferente. La comida bien, porque lo que no conseguimos por aquí lo pedimos por internet" (risas).

P: ¿Es fácil convencer a la familia para cambiar Sevilla por Leicester?

R: "No es fácil, porque lo que quieres es que tu familia esté a gusto y feliz. Es verdad que aquí estamos bien, pero, de vez en cuando, echamos de menos cosas que hacíamos con los compañeros o con la familia cuando venía a Sevilla".

P: ¿Qué cambia en esa relación con los compañeros?

R: "Aquí no tienen la filosofía de hacer más vida con los compañeros. Muchos viven muy lejos y vienen a entrenar todos los días desde otras ciudades. A mí es algo que me sorprendió, el club lo permite y ellos prefieren vivir en sus ciudades, a pesar de pegarse el palizón cada día".

P: Leonardo Ulloa era uno de tus mejores amigos dentro del vestuario. Tras su marcha, ¿con quién mantienes mejor relación?

R: "Es verdad que tenía y sigo manteniendo relación con Leo. Fue un apoyo bastante importante para mí cuando llegué. A mí me gusta hablar con todo el mundo, pero dado que el idioma no es el más fácil, quizás con Adrien Silva, que habla un poco de español".

P: Jamie Vardy, dentro del campo, siempre aparece sonriendo, haciendo gestos, ¿es igual en el vestuario?

R: "Vardy es un tío que casi siempre está con buen humor. Se agradece tener gente con ese carácter porque en el día a día te lo hace todo más fácil y siempre es mejor estar de broma que no estarlo".

P: ¿Cuál ha sido el cambio futbolístico más drástico que has sufrido en Inglaterra?

R: "Es un fútbol más directo, más vertical y menos táctico. Buscan atacar por la vía fácil, excepto algunos equipos como el Manchester City o como el Tottenham, que tratan de jugar más la pelota. Lo bonito y lo agradable es que, independientemente de cómo vaya el partido o cuál sea el resultado, al final siempre ocurre algo".

P: ¿Es más complicado ser centrocampista en este fútbol?

R: "Al principio sí lo notaba así, porque con el antiguo entrenador (Craig Shakespeare) teníamos un estilo más directo y veías pasar los balones por arriba y te desesperabas. Ahora, con el cambio (el francés Claude Puel), intentamos jugar un poco más, me siento más cómodo".

P: Entonces, ¿hay espacio para un fútbol menos británico en Inglaterra?

R: "Sí, cada vez se va notando más. Es una pasada cómo juega el City de Guardiola. El Tottenham, en Turín, demostró que confía en jugar la pelota y al final le dio buen resultado. Creo que están demostrando que aquí otra filosofía de fútbol es posible".

P: ¿Da rabia ver la Premier League que conquistó el Leicester y pensar que usted podría haber formado parte de aquel equipo?

R: "Evidentemente. A cualquiera le hubiera gustado conseguir ese hito. Es tremendamente complicado que eso haya existido y que vuelva a pasar. En España quizás hay dos o tres equipos que aspiran a ganar la liga y aquí hay 6 o 7. Por eso cobra más valor lo que hicieron. Ojalá hubiera estado yo en ese equipo. En ese momento todos éramos del Leicester".

P: ¿Existe la sensación en la afición de que lo mejor puede haber pasado ya?

R: "Creo que a cualquier afición cuanto más le das, más te exige, pero aquí la gente es muy respetuosa y valora lo que se ha hecho. Creo que aquí tienen los pies en el suelo y están contentos con el equipo que está haciendo una temporada buena".

P: ¿Y por qué ese cambio al Leicester pese a estar en un equipo que podía jugar en Europa?

R: "Creo que había llegado el momento. Llevaba diez años en la liga española y quizás me apetecía dar ese paso de jugar en nuevos estadios contra otros jugadores y vivir un fútbol nuevo".

P: ¿Le dará rabia no estar en Old Trafford cuando el Sevilla lo visite el próximo 13 de marzo?

R: "Totalmente. Lo que queremos es jugar esos partidos. Lo viviré desde la distancia y como un aficionado más del Sevilla. Haremos toda la fuerza del mundo para que pasen la eliminatoria".

P: ¿El Mundial de Rusia es una posibilidad?

R: "Creo que he hecho buenas temporadas en España y no he tenido la oportunidad de ir y no sé si ahora será igual. Lo que sí sé es que el nivel de España es muy alto y hay muchos jugadores que merecen ir y no van. Para mí, siempre será un sueño ir a una convocatoria de la selección. Nunca voy a perder la esperanza ni la fe".

P: ¿Dónde se ve en el futuro? ¿Quizás volviendo a España, al Levante?

R: "Me haría ilusión. Siempre he dicho que volver al Levante es uno de mis objetivos. Ojalá volver a España, por vivir ahí y porque me gustaría jugar en la liga española, pero no sé cuándo. Ojalá el camino del Levante y el mío se vuelvan a cruzar".