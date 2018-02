Zidane lamenta el fallecimiento del ertzaina y manda ánimos a su familia

Zinedine Zidane lamentó el fallecimiento del agente de la ertzaina Inocencio Alonso, provocada por los incidentes entre ultras antes del Athletic Club-Spartak de Moscú de la Liga Europa, y trasladó su apoyo a los familiares deseando el fin de la violencia en el fútbol.

"Sentimos mucho lo que pasó, la muerte de este policía de Bilbao. Pensamos en su familia que es lo más importante", aseguró Zidane que no quiso hablar del encuentro de jugadores del París Saint-Germain con ultras para preparar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

El técnico francés se posicionó contra la violencia. "Esté donde esté, la violencia no me gusta nada, hablamos de fútbol ahora pero en cualquier ámbito la violencia es mala y cuando pasan estas cosas es muy difícil entenderlo. Espero que no pasen más en un estadio de fútbol".

"Todos los clubes lo quieren combatir. Un club lo que quiere es lo mejor para sus aficionados. La gente cuando viene al estadio solo quiere ver un partido de fútbol con sus familiares, un día feliz, es la realidad y lo que queremos todos. Los clubes en general y el Real Madrid en particular es lo que quiere, que los aficionados vengan a ver un partido de fútbol y nada más", sentenció.