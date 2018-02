Agüero: "El límite mío es ir partido a partido"

El delantero argentino del Manchester City Sergio Agüero destacó este domingo que el límite en su cabeza está en "ir partido a partido" y que "está siendo una buena temporada personalmente", aunque "aún falta trabajo por hacer".

"Esperamos seguir así, el límite mío en mi cabeza es ir partido a partido, hacer un buen juego para el equipo y si puedo marcar, pues mejor", explicó el 'Kun'.

Tras la victoria en la Copa de la Liga (EFL Cup) ante el Arsenal por 0-3, Agüero, autor del primer gol, señaló que "está siendo una buena temporada personalmente", aunque "aún falta trabajo por hacer".

"Podemos lograr otros dos títulos, sabemos que no va a ser fácil, pero podemos", matizó el exjugador del Atlético de Madrid que adelantó al City con una vaselina que superó a David Ospina.

En el análisis del partido, Agüero dijo que, desde que empezó el campeonatom tienen el mismo esquema y que, pese a que a que en los 10/15 primeros minutos sus rivales tuvieron una oportunidad clara en las botas de Pierre-Emerick Aubameyand, "después ya no tuvieron más".

"Por suerte ya me sale automática la presión y dónde moverme porque más o menos ya tengo estudiado lo que me pide el técnico. Me sal natural", puntualizó el argentino.