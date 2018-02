Carrasco y Gaitán del Atlético al Dalian Yifang chino

El Atlético de Madrid ha anunciado los traspasos del extremo belga Yannick Carrasco y del centrocampista argentino Nicolás Gaitán al Dalian Yifang chino por medio de comunicados en los que deseó "toda la suerte" a ambos futbolistas en sus "nuevos retos".

Los dos jugadores, que no participaron con permiso del club en el entrenamiento matutino del equipo -Carrasco no lo hacía desde el pasado jueves-, acudieron en la mañana de este lunes a la Ciudad Deportiva de Majadahonda para despedirse de sus compañeros. Horas después, superadas las 17.30h, sus salidas rumbo a China fueron oficiales.

Primero Gaitán: "El internacional argentino deja nuestro club después de recalar en la disciplina rojiblanca en 2016. Desde el Atlético, queremos agradecerle toda la entrega que ha demostrado por estos colores durante el año y medio que ha vestido la rojiblanca. Por tanto, despedimos a un gran futbolista y profesional, comprometido, que trabajó siempre duro por este club".

E inmediatamente después, Carrasco: "Después de llegar al club en el verano de 2015, se marcha un jugador de gran talento que siempre ha demostrado su compromiso con nuestros colores. Su esfuerzo dentro del campo hace que despidamos a un gran profesional al que queremos desearle toda la suerte en su nueva etapa en China".

Ambos futbolistas se suman en la lista de bajas en este mercado de invierno, en el conjunto rojiblanco, a los argentinos Augusto Fernández, traspasado al Beijing Rehne chino, y Luciano Vietto, cedido al Valencia hasta final de temporada, con opción de compra para el club levantino al término del curso.

En los últimos días, la situación de Gaitán ha dado unos cuantos giros. En diciembre y enero fue una salida previsible del Atlético -no entró en ninguna convocatoria de Simeone a lo largo de esos dos meses-, pero unas cuantas ofertas rechazadas le mantuvieron en la plantilla sin protagonismo todo el mes de febrero.

Hasta que irrumpió el Dalian Yifang en la actualidad del Atlético para fichar a Carrasco, allá por el pasado miércoles. La entonces probable marcha del extremo devolvió a Gaitán a una convocatoria y a un partido 17 encuentros después, con la media hora que jugó el pasado jueves frente al Copenhague en los dieciseisavos de final de la Liga Europa. No jugaba desde el 29 de noviembre ante el Elche.

Ese mismo día, en la rueda de prensa posterior al choque, Simeone habló sobre él, dando por hecho que seguiría en el Atlético al menos hasta el final de la temporada. "(Con la posible salida de Carrasco) Está claro que aparece y se renueva la posibilidad y la oportunidad para Gaitán", comentó el técnico sobre el centrocampista argentino.

"Ya él estaba con nosotros en el grupo a partir de que no salió en el mes de diciembre y enero y es un jugador en el que siempre hemos tenido mucha confianza. No haberlo colocado en su lugar no le ha permitido poder expresarse de la mejor manera. Hoy (por el pasado jueves) le dimos ya 30 minutos para que vaya reencontrándose con el juego y enseguida vemos que es un jugador que tiene velocidad, gran visión de juego... Esto es fútbol y ojalá Nico crezca y nos dé situaciones importantes para estos tres meses que quedan para el bien del equipo", añadió entonces el preparador argentino.

No intuía un giro en los acontecimientos. Tampoco el pasado sábado por la mañana, cuando se expresó en el mismo sentido, aunque después se quedó fuera de la convocatoria para la visita del domingo a Sevilla. "Nico siempre ha trabajado bien, más allá de no haber estado en estos últimos meses y pico dentro del equipo. Está claro que somos pocos si esto sigue esta línea y vamos a necesitar a todos", recalcó entonces Simeone sobre el futbolista.

Un día después todo había variado de nuevo: el Atlético y Gaitán negociaban, avanzaban y cerraban su traspaso al Dalian Yifang, después de un año y medio en el equipo madrileño, que pagó 25 millones de euros por él al Benfica para incorporarlo en el verano de 2016 como uno de los fichajes estrella de aquel proyecto.

Con un rendimiento por debajo de las expectativas, ahora se despide del Atlético con 49 encuentros con la camiseta rojiblanca (36 el pasado curso y trece el actual), solo 24 de ellos como titular (20 en 2016-17 y 4 en 2017-18), con cuatro goles y otras tantas asistencias, todas ellas la pasada temporada.

La salida de Carrasco al Dalian Yifang había ido avanzado desde el pasado miércoles. Se quedó entonces fuera de la convocatoria contra el Copenhague y después frente al Sevilla, con la autorización del club rojiblanco para negociar su fichaje por el Dalian Yifang, que quedó cerrado este lunes con el anuncio oficial.

El extremo internacional belga, al igual que Gaitán, ha acudido a la Ciudad Deportiva de Majadahonda para despedirse de sus compañeros, antes de abandonar el conjunto rojiblanco, del que sale después de dos años y medio, con 124 partidos oficiales, 74 de ellos desde el once titular, con 23 goles y doce asistencias.

Con contrato hasta 2022, su protagonismo, en cualquier caso, había decaído últimamente, con solo tres partidos como titular en los últimos nueve encuentros oficiales, sin contar los dos más recientes ante el Copenhague y el Sevilla FC en los que se había quedado fuera de la convocatoria ante su inminente traspaso.

Asimismo, se había quedado sin minutos en dos de los tres choques más recientes y solo había partido desde la alineación en siete de los 21 partidos más recientes de su equipo, entre ellos uno de los dos duelos con el Elche y los dos partidos frente al Lleida en la Copa del Rey.