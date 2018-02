Mariano: "El Madrid tiene un porcentaje de mis derechos y una opción prioritaria"

Mariano Díaz (Premiá de Mar, Barcelona, 24 años) disfruta de su primera temporada fuera del fútbol español, en la plantilla del Lyon francés, donde ha encontrado la continuidad y el éxito que pretendía cuando abandonó el Real Madrid el pasado 30 de junio.

El delantero de padre español y madre dominicana dejó Madrid después de seis años -uno en la primera plantilla-, en el club blanco. Satisfecho y feliz del paso realizado en su carrera, no desecha la opción de regresar alguna vez mientras sueña con la posibilidad de jugar en la selección española, tal y como comenta en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

P: ¿Le marchan bien las cosas en Francia. Se ha adaptado bien en Lyon y en Francia?

R: Estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas. Me he adaptado bien y la verdad es que me han acogido muy bien aquí desde el principio".

P: ¿Como se adaptó a una situación nueva, a un país distinto, con otro idioma y otro fútbol?

R: Es un idioma totalmente diferente, una Liga diferente, todo cambia. Pero estoy contento de la manera que me he adaptado y sí que puedo decir que todo ha sido rápido, la adaptación y pronto he logrado buenos resultados.

P: Pronto se hizo un hueco en el equipo...

R: Con esa propuesta vine. Esa era la idea y es lo que intento hacer cada semana para tener mi sitio y seguir así.

P: ¿Por qué Francia y el Lyon, Mariano?

R: Zidane me lo recomendó en su momento. Por la salida de Alexander Lacazzette podría ser una buena ocasión y yo también lo pensé. Y creo que así ha sido e hice bien. Es verdad que tuve otras opciones pero la que más me convenció por todo en ese momento fue la del Lyon.

P: ¿Cómo fue la decisión de dejar el Real Madrid?

R: Es difícil tomar la decisión de dejar un club como el Real Madrid, que te ha visto crecer durante tantos años. Y más cuando es el mejor club del mundo. Pero a la vez lo miras por el lado positivo, que te vas a un gran club también. Con nuevos retos y para afrontar una etapa ilusionante.

P: ¿Cuando se tomó la decisión, Mariano?

R: Al acabar la temporada nos lo planteamos entre todos. Vimos y decidimos la necesidad salir para que tuviera más minutos y ahora estoy contento de estar en Lyon y de cómo está marchando todo.

P: ¿Usted decidió marcharse antes que Álvaro Morata, teóricamente el segundo delantero por delante de usted. Él se marchó después. Si Morata hubiera dejado el Real Madrid antes hubiera optado por quedarse y ver qué pasaba un año más?

R: No sé. Las cosas suceden como suceden y no se pueden cambiar. Lo importante es que ahora estoy contento de cómo me va todo.

P: Pero ¿cuál hubiera sido su idea en ese caso?. ¿Hubiera aguantado tal vez un año más?

R: En ese momento me salió esta oferta que era muy ilusionante. Si Zidane me hubiera pedido que me quedara seguramente le hubiera hecho caso.

P: ¿Ha encontrado en Lyon lo que pretendía al abandonar el Real Madrid? ¿Se siente valorado por la afición y el club?

R: Estoy contento en el club que he ido a parar y cómo están marchando las cosas. Soy feliz y me siento importante. En el Real Madrid también siempre me he sentido importante pero aquí me siento muy bien y muy contento.

P: ¿Tiene la idea en la cabeza de regresar alguna vez al Real Madrid?

R: Es una posibilidad que no depende de mí. Si, ¿por qué no? Sería maravilloso volver algún día al Real Madrid. El Real Madrid tiene un porcentaje de mis derechos de un futuro traspaso y además una opción prioritaria.

P: Jugar con España. ¿Es una opción y una ilusión para usted?

R: Es una ilusión muy grande. Un sueño que tengo desde pequeño jugar con la Roja.

P: ¿Tiene constancia de que el seleccionador o alguien del cuerpo técnico de la selección le está siguiendo?

R: Se dice que me están viendo igual que a todos los jugadores seleccionables y yo estoy muy contento y agradecido por las preconvocatorias y seguimiento que hacen.

P: ¿Le ha llamado alguna vez el seleccionador español o alguien del cuerpo técnico?

R: No, no he hablado con nadie

P: Ha llegado a jugar en una ocasión con la selección de la República Dominicana en un partido amistoso, lo que no le impide jugar con España. ¿El combinado dominicano le ha vuelto a llamar y ha declinado acudir con ellos a la espera de España?

R: Así es. Ellos han intentado que vaya pero tengo las ganas y el propósito de jugar con España.

P: ¿De qué depende? ¿El hecho de jugar fuera de España complica la posibilidad?

R: Depende de mí y de que siga estando a un buen nivel para ser seleccionado y depende de que cuenten conmigo porque también hay otros que lo están haciendo muy bien.

P: Francia empieza a notar la llegada de un partido como el París Saint-Germain contra el Real Madrid. Uno de los partidos del año. ¿Se nota más últimamente?

R: Es un partido que en Francia se vive con mucho entusiasmo. En París creen en la remontada y se le está dando mucho bombo a un partido así.

P: ¿Usted cómo lo ve?

R: Me decanté por el Real Madrid que es el campeón y creo que se va a clasificar. El Parque de los Príncipes es un campo complicado pero el Real Madrid en la Liga de Campeones siempre está muy fuerte.

P: ¿Como se vive allí la lesión de Neymar? ¿La sensación es que va a llegar a jugar?

R: Si tiene realmente una fisura no creo que pueda jugar y si no puede jugar va a ser una baja importante en ataque para el París Saint Germain. Se le puede complicar más la eliminatoria sin un jugador como Neymar. Es la pieza clave.

P: ¿De qué va a depender que el Real Madrid saque la eliminatoria?

R: Es un campo complicado donde siempre golean. Pero tampoco han tenido allí un rival tan fuerte como el Real Madrid. El Real Madrid va, además, con una ventaja y está en buena línea en los últimos partidos.

P: Esta semana tienen un compromiso de la Copa de Francia con el Caen. ¿Tiene su equipo las miras puestas en este torneo después de que en la Ligue-1 una mala racha les haya alejado de los puestos de Liga de Campeones?

R: Estamos centrados en todas las competiciones. Es verdad que en la Liga llevamos varias semanas sin ganar pero todas las competiciones son importantes y todo empieza por ganar el próximo partido que es el de Copa.

P: La Liga Europa, con el estadio del Lyon como escenario de la final ¿es uno de los grandes objetivos del club esta temporada, además de ser una vía directa, para el campeón, de entrar en la próxima Liga de Campeones?

R: Es una competición muy complicada en la que hay que ir partido a partido pero que el club, es verdad, se ha tomado con interés y le da mucha importancia porque la final es en casa. Los jugadores también tenemos muchas esperanzas en ella. Pero hay que ir paso a paso.

P: El Lyon eliminó al Villarreal en dieciseisavos y ahora tendrán enfrente al CSKA Moscú..

R: No se pueden cometer errores. Vamos a Moscú con la intención de ganar allí y redondearlo en la vuelta.

P: ¿Cuáles cree que son los principales rivales para el Lyon para ganar el título europeo?

R: El Atlético Madrid es uno de los favoritos. Es un equipo de Champions que hace poco estuvo en dos finales y es el favorito. También hay otros como el Arsenal o el Milan que siempre están ahí y nosotros que vamos a dar todo para llegar a lo máximo.