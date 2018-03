Suso: "Tendré que estar siempre agradecido a Montella"

El extremo español del Milan Jesús Fernández Sáez Suso ha considerado que deberá "estar siempre agradecido" a su extécnico en el club milanés, Vincenzo Montella, actual preparador del Sevilla, por permitirle afirmarse el año pasado en la liga italiana.

Suso expresó además su estima por Montella, aunque reconoció que el Milan debía cambiar de entrenador, después de los negativos resultados cosechados a principios de temporada, en una entrevista publicada este sábado por el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

"Había necesidad de cambiar de técnico, pero yo tendré que estar siempre agradecido a Montella. Cada uno tiene su manera de entrenar y a lo mejor él gana la Liga de Campeones con el Sevilla. Lo que es cierto es que trabajaba de manera distinta", afirmó Suso.

El extremo gaditano mantiene un fuerte vínculo con Montella, quien, cuando firmó con el Milan en verano de 2016, pidió al club que no traspasara a Suso y le convirtió en uno de los pilares del equipo.

Sin embargo, el internacional español se mostró entusiasmado con el nuevo entrenador del Milan, Gennaro Gattuso, por su "pasión" y "las ganas que tiene de trabajar", además de la "intensidad" que pone en todo lo que hace.

Suso, que marcó ocho goles y dio once asistencias en la presente temporada, reveló que el pasado verano rechazó una oferta del Inter de Milán, rival histórico del Milan.

"El Inter en el verano me hizo una oferta. Yo acababa de cambiar de representante y ellos hablaron con él. No sé qué le dijo el Milan a mi representante, pero yo tenía las ideas claras: quería quedarme y renovar el contrato", explicó.

"Podía irme también antes de renovar el contrato, pero aquí estoy bien y estoy muy feliz. Luego, en el fútbol no existen conceptos como 'para siempre'", agregó el gaditano, que firmó el pasado septiembre un acuerdo con el Milan hasta 2022.

La noticia del rechazo de Suso al Inter incrementa aún más la expectación para el derbi de Milán, que se disputará mañana, en el que el extremo gaditano espera ser decisivo con una asistencia.

"Me gustaría decidir el derbi con una asistencia más que con un gol. Si el Inter se hunde en una crisis no me interesa, pero ganar el derbi estaría muy bien. Nos daría una opción de alcanzar la próxima Liga de Campeones", opinó.