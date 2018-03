Tebas: "Si a las operadoras les parece caro el fútbol, que no lo compren"

El presidente de LaLiga de fútbol, Javier Tebas, ha asegurado este lunes en una conferencia sobre derechos audiovisuales en el deporte que si a las operadoras de telecomunicaciones les parece caros los derechos del fútbol "que no lo compren" y que ellos seguirán "otras estrategias".

"Si les parece caro, pues que no lo compren. Seguiremos otras estrategias, otros caminos, anticiparemos estrategias y lo haremos, sacaremos tanto o más, asumiendo más o menos riesgos. Si está tan caro, no quiero ser partícipe de la ruina de Telefónica", ha bromeado Tebas a propósito de las declaraciones de dirigentes de Telefónica, Vodafone y Orange sobre el precio de los derechos.

LaLiga abrirá próximamente la subasta para adjudicar los derechos de retransmisión de las próximas tres temporadas a partir de la campaña 2019-20, en la que la patronal del fútbol profesional español aspira a obtener unos 1.300 millones de euros por cada una de las tres temporadas.

"Los derechos valen más, ese es el objetivo que nos hemos puesto", ha explicado Tebas, que ha asegurado que esos precios no se ponen "a ojo", sino que se calcula en función de datos como el número de abonados, de establecimientos hosteleros o las políticas de precios, entre otros datos.

El presidente de LaLiga ha recordado que quien quiere comprar algo "siempre quiere comprarlo más barato", pero que el fútbol tiene que analizar si la situación actual es la misma que hace tres años, cuando vendió por primera vez los derechos televisivos de forma centralizada, así como la obligación que tiene Telefónica de distribuir el fútbol al resto de operadores a cambio de un precio.

"Como el fútbol es tan importante, si Telefónica lo tiene y lo emite el resto lo tendrá, si Telefónica no lo tiene no lo tendrán, porque no será diferenciador. El único real que puede acudir al concurso es Telefónica, el resto no van a ir", ha pronosticado Tebas, que ha comentado las declaraciones de los directivos de las operadoras que se han quejado del oneroso precio del fútbol.

El presidente de LaLiga ha asegurado que en privado estas compañías dicen "cosas distintas a en público", ya que estas declaraciones, según Tebas, tienen que ver con la valoración bursátil de sus compañías, sus accionistas y sus fondos de inversión.

"No es que el fútbol sea caro o barato o esté inflacionado, sino que el mercado está llevando a que el gasto en fútbol sea mayor en su cuentas de resultados. Pero siguen vendiendo más y facturando más", ha asegurado Tebas, que ha recordado que ahora hay "nuevos competidores en ocio y entretenimiento" como HBO o Neflix.

"Yo creo que si (el concurso) queda desierto no va a pasar nada. No sé si será lo mejor, porque a lo mejor el modelo al que tenemos que llegar las ligas de explotar directamente se anticipará unos años. No creo que se quede desierto", ha añadido.

Tebas ha afirmado que va a haber "un cambio de escenario" en el que entrarán grandes compañías digitales como Facebook y Amazon que van a cambiar el mercado de los derechos, que va a ser "diferente" y en el que "nadie tendrá en exclusiva el producto".

El presidente de LaLiga ha participado en una mesa redonda sobre el presente y el futuro de los derechos audiovisuales en el deporte en la escuela de negocios ISDI, junto con el director de Desarrollo de Negocio de la Asociación de Clubes de Baloncesto, Joan Manuel Carreras, el presidente de la Asobal, Adolfo Aragonés, y el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano.