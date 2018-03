Los candidatos para relevar a Emery

Tener el liderato de la Ligue 1 con 14 puntos de ventaja respecto a su perseguidor no ha sido suficiente para un club que tenía depositada en Unai Emery toda su esperanza de coronarse como 'Campeones de Europa', después de quedarse a las puertas en siete ocasiones.

La derrota del PSG ayer ante el Real Madrid ha roto todas las expectativas que se tenían del español, lo que le jugará su puesto como entrenador. El vasco solo habría tenido la opción de renovar contrato con el club francés si lo llevaba a la final de la Champions y conseguía el título.

Sin embargo, la eliminación ayer de la máxima competición deja claro el desenlace de la relación Emery-PSG. Tanto, que Antero Henrique ya ha planteado posibles sustitutos para el cargo. Conte, Mourinho, Luis Enrique, Pochettino o Zinedine Zidane están en la lista.

Antonio Conte figura como uno de los favoritos. El italiano tiene contrato con el Chelsea hasta 2019, pero su continuidad en la próxima temporada no está clara debido a los distintos choques y tensiones con el propietario del club inglés, Roman Abramovich.

Luis Enrique es uno de los que interesa al ruso para relevar a Conte, pero también es uno de los que interesa al PSG en la carrera de sucesores de Emery. El ex entrenador del FC Barcelona no sería un fichaje barato, lo que parece haber enfriado el interés del Chelsea, que sin embargo no echa para atrás al club parisino.

Aunque José Mourinho está en un buen momento con el Manchester United, que figura líder de la Premier y que aún permanece en la Champions League, no descarta un cambio de aires en la próxima campaña. Según informó Superdeporte, su representante Jorge Mendes ya ha mantenido contactos con el PSG, concretamente con Henrique, dejando abierto este frente para el portugués. Además, Mourinho ha llegado a decir que el PSG tiene "algo especial; magia, calidad, juventud: es fantástico".

El Paris Saint Germain ya se interesó por Diego Pablo Simeone en 2016, cuando finalmente contrató a Unai, y ahora, dos años después, parece que no lo han perdido de vista y sigue entre los favoritos para dirigir al club galo.

La plantilla de Zinedine Zidane ha conseguido imponerse a la parisina eliminándola de la máxima competición y eso ha hecho que desde Francia se fijen en su compatriota. El francés finaliza su contrato a finales de esta campaña y aún no sabe si permanecerá en la entidad blanca o si se irá.

El PSG también se ha interesado por un viejo conocido, Carlo Ancelotti, ya que está sin equipo. Pero el italiano ha reclinado la oferta dejando claro que no le interesa la liga francesa. Según el diario inglés Mirror, a Ancelotti solo le importa "la Premier League o la Premier League". No se plantea otra opción.

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, es uno de los técnicos que más ha aumentado su caché en las últimas temporadas, por su trayectoria en Premier League y en los torneos europeos. Sin embargo, el argentino tiene compromiso con la entidad 'lilywhite' hasta 2021.

Roberto Mancini, Luigi di Biagio o Massimiliano Allegri también aparecen como posibles suplentes.