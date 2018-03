Fran Sol y Carlitos, tripletes de altura

Fran Sol (Willem II, Holanda) y Carlitos López (Wisla Cracovia, Polonia) marcaron en sus ligas un triplete cada uno y acabaron la jornada como máximos goleadores de los campeonatos que disputan.

Los dos fueron los máximos protagonistas de los españoles que juegan por Europa. Sin duda, sus tantos acapararon todos los focos de la jornada. Fran Sol y Carlitos llamaron la atención a base de goles.

El jugador del Willem II hizo tres al PSV Eindhoven y se convirtió en el primer español en marcar un triplete en la Eredivisie. Su equipo ganó 5-0 y en la segunda parte el jugador madrileño hizo el 2-0 con un disparo desde fuera del área, y el 3-0 y el 5-0 desde el punto de penalti.

Después de perderse varios partidos esta temporada por un tumor en los testículos que resultó ser benigno, Fran Sol ha recuperado su nivel y, con 13 goles, ha igualado con el mexicano Hirving Lozano, es el máximo goleador de la Liga de Holanda.

En una situación similar se encuentra Carlitos López, que también celebró tres goles con el Wisla Cracovia. Hizo todos los de su equipo, que ganó 3-1 al Slask. El primero, al transformar un penalti señalado gracias al VAR. El segundo, en el minuto 62, tras un buen movimiento dentro del área. Y el tercero, a placer prácticamente, debajo de la portería de su rival.

Con sus triplete, alcanzó las 19 dianas, las mismas que suma otro español, Igor Ángulo, que está semana no marcó con el Górnik Zabrze y compartirá con su compatriota el liderato de la clasificación de máximos goleadores de Polonia.

Además, en Grecia, si Pedro Conde marca este lunes con el Giannina podría empatar o superar a Aleksandar Prijovic, del PAOK, que es el máximo goleador de la competición helena con 14 goles. Si lo consigue, alargaría a tres la nómina de jugadores españoles que lideran las tablas anotadoras de diferentes países europeos.

En Inglaterra, Vicente Iborra marcó con el Leicester su segundo gol de la temporada en la Premier League. Cerró la cuenta de su equipo, que ganó 1-4 al West Brom. Además, recuperó la titularidad en la Liga después de ocho partidos suplente.

También jugó desde el inicio David de Gea, que defendió la portería del Manchester United. Encajó un gol del Liverpool, pero su equipo ganó 2-1 con la presencia sobre el campo de Juan Mata, sustituido en el minuto 89 por Jesse Lingard. Ander Herrera, por lesión, no fue citado por el entrenador portugués José Mourinho.

Tampoco entró en la convocatoria del West Ham Pedro Obiang, que sigue recuperándose de una lesión en una rodilla. Su compañero, el portero Adrián San Miguel, vio el choque ante el Burnley desde el banquillo. Perdió 0-3 y los hinchas del West Ham invadieron el campo para intentar agredir a sus jugadores.

El Newcastle de Rafael Benítez logró una victoria importante para escapar del descenso. Ganó 3-0 al Southampton y el técnico español alineó a Ayoze Pérez, que jugó los 90 minutos. Javier Manquillo, Mikel Merino y Joselu, fueron suplentes. El primero y el tercero, jugaron minutos de la segunda parte. Jesús Gámez no fue citado por lesión y Oriol Romeu, del Southampton, fue suplente.

Ángel Rángel, del Swansea, aún no se ha recuperado de una lesión en una ingle. No fue convocado para el choque que jugó su equipo contra el Huddersfield. Además, Joel Robles, del Everton, y Bruno Saltor, del Brighton, no salieron del banquillo en el partido que disputaron sus equipos.

El entrenador italiano Antonio Conte confió en Marcos Alonso, César Azpilicueta y Cesc Fàbregas para enfrentarse al Crystal Palace. Pedro Rodríguez sustituyó a Cesc a dos minutos del final. Álvaro Morata, también suplente, salió al campo por el francés Olivier Giroud en el minuto 72.

Kiko Femenia regresó a un once inicial del Watford después de más de tres meses. Se enfrentó al Arsenal, que no pudo contar con sus tres españoles por lesión: Héctor Bellerín, Santi Cazorla y Nacho Monreal, se quedaron en la grada. En el Bournemouth-Tottenham, Fernando Llorente inició el choque en el banquillo y no jugó.

En Alemania, Javi Martínez dio una asistencia al francés Franck Ribery en el quinto gol del Bayern Múnich al Hamburgo, que al final perdió 6-0. Fue el único de los españoles titular. Thiago Alcantara y Juan Bernat fueron suplentes y sólo el primero disfrutó de minutos tras sustituir al holandés Arjen Robben en el minuto 62.

Ignacio Camacho no pudo jugar con el Wolfsburgo. Una jornada más, sigue recuperándose de una lesión en un tobillo. Pablo Insúa no fue convocado por el entrenador del Schalke y Omar Mascarell sigue lesionado en el Eintracht. Probablemente, volverá la próxima jornada.

En Francia, Yuri Berchiche gozó de la confianza de Unai Emery y fue titular con el París Saint Germain. Jugó los 90 minutos de la victoria de su equipo ante el Metz por 5-0.

No tuvo la misma suerte Bruno Llamas, que no fue convocado por lesión para jugar con el Rennes. Sí lo hizo Mariano Díaz. Salió de inicio en el Lyon para enfrentarse al Caen y no marcó.

En Italia, muchos españoles fueron titulares con sus equipos, aunque no marcaron ningún gol: Alex Berenguer e Iago Falqué con el Torino, Luis Alberto con la Lazio, Pol Lirola con el Sassuolo y Suso Fernández con el Milan. En la Lazio, Patric Gabarrón fue suplente. No jugó.

En Portugal, Álex Grimaldo volvió a ocupar el lateral izquierdo de la defensa del Benfica. Su equipo ganó 2-0 al Aves, que sigue segundo por detrás del Oporto.

En Azerbaiyán, Dani Quintana marcó para el Qarabag. Dio un punto a su equipo, que empató 1-1 con el Lechia, y marcó su segundo gol del curso.

En Bélgica, Luis García volvió a celebrar un gol con el Eupen, que ganó 4-0 al Mouscron. Fue su sexta diana del curso y, además, dio una asistencia al japonés Yuta Toyokawa.

En Croacia, Dani Olmo marcó el tanto del honor del Dinamo Zagreb, que fue goleado por el Lokomotiv Zagreb (1-4). El jugador formado en la cantera del Barcelona alcanzó la cifra de cinco goles en la Liga del país balcánico.