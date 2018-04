El Mónaco reembolsará a sus seguidores sus entradas tras el fracaso contra el PSG.

El Mónaco ha decidido reembolsar a sus seguidores el precio de las entradas del partido de este domingo contra el París Saint-Germain (PSG) después de la contundente victoria de los parisinos (7-1), que obtuvieron el séptimo título liguero de su historia.

El equipo destacó en su cuenta de Twitter que a lo largo de la semana detallará cómo conseguir el reembolso.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V

El PSG añadió el éxito de la presente campaña a los logrados en 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16. Siete trofeos, cinco desde que en 2011 un fondo soberano catarí se hiciera con el club, que plasman su absolutismo en Francia.

El diario "Le Parisien" recordó hoy que es la primera vez desde 1974 que el Mónaco pierde por seis tantos de diferencia en el campeonato.

"Los únicos que estuvieron a la altura fueron nuestros seguidores, y se lo agradezco. Empujaron al equipo, pero no pudimos hacer nada. Haremos todo a partir del próximo partido para que estén orgullosos", dijo también en Twitter el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev.



?? V.Vasilyev : "Pour nous, c'était un scénario catastrophe. Les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters et je les en remercie. Ils ont poussé l'équipe, mais on ne pouvait rien faire. On va tout faire pour les rendre fiers à partir du prochain match" #PSGASM pic.twitter.com/Zg0I0DAVYk