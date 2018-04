Semana exigente para el Barcelona, visita al Celta y final de Copa

El Barcelona encara una semana clave para cerrar la temporada de forma positiva con la exigente visita al Celta, este martes, y la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, el sábado en el Wanda Metropolitano de Madrid. Atrás quedó la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones. La victoria contra el Valencia permitió al cuadro de Ernesto Valverde establecer un nuevo récord histórico de partidos sin perder y acercarse al título liguero, con lo que alivió parte de las penas continentales.

Con seis jornadas por disputarse su ventaja es prácticamente definitiva, once puntos. Si supera la prueba en un estadio tradicionalmente más que complicado como Balaídos ampliará su marca y estará más cerca de recuperar el trono liguero. No obstante, esa claridad que tiene en el liderato le concede bastante más importancia a la final de la Copa del Rey, partido que obliga a aplazar a mayo su compromiso de la trigésima cuarta jornada ante el Villarreal, así como el Sevilla-Real Madrid. El cuadro sevillista será precisamente el que inaugure este martes la jornada intersemanal obligado a reaccionar si no quiere perder más fuelle en su lucha europea. Enfrente tendrá al Deportivo, renacido con sus dos últimas victorias que le han devuelto la esperanza de pugnar por la salvación.

El Atlético de Madrid acude a Anoeta con problemas en el lateral izquierdo por la sanción de Lucas Hernández pero dispuesto a no rendirse y, de paso, a mantener su ventaja en la segunda posición, para lo que tiene que superar a una Real Sociedad que ha mejorado notablemente con la llegada al banquillo de Imanol Alguacil con dos victorias y un empate. El Real Madrid tiene el miércoles otro 'clásico' de la Liga ante el Athletic, que se presenta en el Santiago Bernabéu lejos de su objetivo, y el Valencia, que podría sellar su retorno a la Liga de Campeones, recibirá en Mestalla a un correoso y luchador Getafe que aún está en disposición de luchar por el torneo europeo.

El Betis, el equipo más enrachado de la Liga, recibirá pletórico a una hundida UD Las Palmas. Dependiendo de los resultados que se den podría poner ya un pie en la Liga Europa, aunque el domingo acudirá al Wanda Metropolitano en un choque que supone un gran salto de calidad en cuanto a exigencia. El Girona aún no renuncia, ni mucho menos. Esta semana podría recuperar el paso. Visitará el jueves al Alavés, cuya permanencia ya es casi un hecho, y el domingo recibirá al Espanyol en un duelo catalán que podría ser también determinante para el cuadro barcelonés, cuyo rendimiento fuera de casa dista mucho de ser cercano a lo deseado por su afición.

En la lucha por la salvación, la clave se centra en los partidos del Deportivo el martes contra el Sevilla y el viernes en Leganés, pero sobre todo en los del Levante, que marca la salvación, ante el colista Málaga el jueves, y en San Mamés el lunes.

- Programa de la 33ª jornada (GMT:-2 horas):

. Martes 17:

19:30 Deportivo-Sevilla

21:00 Celta-Barcelona

21:30 Villarreal-Leganés

. Miércoles 18:

19:30 Valencia-Getafe

19:30 Espanyol-Eibar

21:30 Real Madrid-Athletic

. Jueves 19:

19:30 Alavés-Girona

19:30 Real Sociedad-Atlético de Madrid

21:30 Betis-Las Palmas

21:30 Levante-Málaga

- Programa de la 34ª jornada:

. Viernes 20:

21:00 Leganés-Deportivo

. Sábado 21:

13:00 Eibar-Getafe

16:15 Celta-Valencia

. Domingo 22:

12:00 Girona-Espanyol

16:15 Málaga-Real Sociedad

18:30 Las Palmas-Alavés

20:45 Atlético de Madrid-Betis

. Lunes 23:

21:00 Athletic-Levante

. Miércoles 9 mayo:

Sevilla-Real Madrid

Barcelona-Villarreal