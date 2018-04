Torres: "Desde que volví al Atlético quería elegir el momento de despedirme"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, que anunció hace una semana su decisión de dejar el equipo al final de esta temporada, explicó este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que desde que regresó al conjunto rojiblanco sabía que quería "elegir el momento" para despedirse.

"Hay una cosa que yo quería hacer desde que volví, acabó la cesión y empecé a renovar cada año, que es elegir el momento de despedirme de la gente, yo tenía claro que no me iba a despedir en mitad del verano con un comunicado. Por deferencia a la gente yo necesitaba tener un tiempo y despedirme de los atléticos en el campo", explicó Torres en una entrevista en 'El Larguero'.

El delantero del Atlético señaló que quería "elegir un buen momento" y no acabar su carrera con "la imagen de no jugar nunca y no estar en las convocatorias", y que pretendía que tras anunciar la decisión hubiera un "periodo de transición para asimilarlo".

"El principal motivo es porque creo que es el momento, quería hacerlo de esta manera, tener esta cuenta atrás y despedirme de mi gente en el campo", agregó.

Respecto a su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, dijo que habla con él "a diario" y que él sabía que su idea era "anunciarlo con tiempo" aunque no que iba a hacerlo el pasado lunes, en un acto de un patrocinador, algo que hizo para "no darle importancia institucional" y "no desviar la atención".

También aseguró que "jamás" le ha pedido explicaciones a Simeone "ni a ningún entrenador" por su falta de minutos, una situación que en esta temporada ha visto distinto a las anteriores, en las que aunque empezó "desde atrás" siempre fue "importante y titular".

"Este año han cambiado estas circunstancias, porque se ha fichado un jugador como Diego (Costa) para que sea delantero titular del equipo. Eso cambia la perspectiva, nos hemos repartido minutos con Kevin (Gameiro), y tú vas intuyendo que quizás está más cerca una línea descendente", razonó.

Para Torres, tanto Diego Costa como el francés Antoine Griezmann están "entre los cinco mejores delanteros del mundo", y sobre la continuidad del francés señaló que le encantaría "que se quisiera quedar", aunque para ello entiende que al delantero galo quiera ganar títulos.

El delantero también tuvo elogios para otro compañero, el portero esloveno Jan Oblak: "No he visto un portero en mi vida como Oblak, jamás, es un portero increíble", señaló.

Para Torres, Simeone "por supuesto" es el entrenador ideal. "A mí me encantaría que él quisiera seguir aquí, como Griezmann y Oblak, no que se queden, que se quieran quedar. Y no es un tema económico, a los grandes no los convences con dinero solamente, les tienes que dar una ambición, ofrecerles un proyecto", agregó.

El delantero dijo que "ojalá" pueda terminar su etapa de rojiblanco ganando la Liga Europa, en la que disputarán las semifinales contra el Arsenal inglés, una final en la que piensa "todos los días", mientras que no quiere pensar en su despedida, que será en la última jornada liguera ante el Eibar en el Metropolitano.

Preguntado por las quejas de la afición sobre el nuevo escudo estrenado esta temporada, Torres dijo que esos cambios necesitan "un tiempo de asimilación" y que hace falta dar más información a la afición.

El delantero aseguró que no ha tomado la decisión de donde jugará la próxima temporada. "En España seguro que no. ¿Europa? Muchas veces uno tiene una idea y mañana te llaman y te cambian la manera de pensar, ahora prefiero no pensar, no es lo que estaba pensando en este momento", añadió.

Una vez concluya su carrera deportiva, Torres dijo que nunca le ha llamado la atención ser entrenador y confesó que lo más bonito que le ha dicho un aficionado es que se hizo del Atlético por él "Eso es más que un título", sentenció.