Ceferin dice que la VAR no habría cambiado "nada" en el Madrid-Juventus

Ceferin dice que la VAR no habría cambiado "nada" en el Madrid-Juventus

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha considerado que la presencia de la tecnología VAR no habría cambiado "nada" en el desarrollo de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Juventus.

Ceferin se refirió al penalti pitado por el árbitro británico Michael Oliver en el minuto 93 del duelo del Santiago Bernabéu, que fue transformado por el portugués Cristiano Ronaldo y que le dio al Madrid el pase a semifinales, en una entrevista que publica este miércoles "La Gazzetta dello Sport".

"¿Qué habría cambiado? Nada. Hay quien vio veinte veces esa acción, yo la vi cincuenta. Para una mitad sigue siendo penalti y para otra no", afirmó el presidente del UEFA sobre la falta cometida por el marroquí Medhi Benatia sobre el español Lucas Vázquez.

Esa decisión provocó la ira del Juventus y en particular de su capitán, Gianluigi Buffon, quien fue expulsado con roja directa por protestar y que acusó al colegiado de no tener personalidad para gestionar partidos de estos niveles.

"Lo que ha dicho no es correcto, no debía. Pero, desde el punto de vista de quien ha jugado, entiendo la frustración y la decepción de quien pierde un partido por un penalti en el 93. Sientes que has perdido una ocasión, se puede entender", valoró el presidente de la UEFA.

Sin embargo, defendió el trabajo realizado por el responsable de la Comisión de Árbitros de la UEFA, el italiano Pierluigi Collina, que se ocupa de la elección de los colegiados para los encuentros europeos.

"Es como un entrenador que elige un equipo. Alinea a los mejores para ganar, luego pueden pasar cosas controvertidas, pero ¿qué culpa tiene?", dijo, agregando que el exárbitro italiano "ha aportado mucho a la UEFA".

Ceferin está convencido de que todavía es pronto para que el VAR se use en la Liga de Campeones, pero reconoció que es un proceso que llegará en un futuro.

"De forma realista, en la temporada 2019-2020 podríamos tenerla en la Liga de Campeones y en la Eurocopa", aseveró, reconociendo su preocupación por el hecho de que la FIFA haya decidido usar la VAR en el Mundial de Rusia.

"Tengo un poco de miedo por el Mundial, en el que habrá árbitros que nunca han dirigido un partido con la VAR. Espero que no haya escándalos o problemas", dijo.