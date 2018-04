Tebas avisa del peligro de vender derechos televisivos por debajo de su valor

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, avisó de los peligros deportivos que puede tener para la competición vender los derechos audiovisuales por debajo de su valor en la subasta para las próximas tres temporadas a partir de la 2019-20.

En un momento de toma de posiciones de cara al concurso sobre los derechos audiovisuales, el máximo responsable de la competición española reivindicó, en una mesa redonda celebrada en Barcelona, la necesidad de adaptarse al entorno digital e insistió en que LaLiga está preparada para crear un canal digital OTT en caso de que el concurso quede desierto.

"Si queremos 1.300 millones de euros, y se llega a 800 millones con el mismo producto 'premium', tendremos menos y tendremos una crisis importante para mantener a los mejores jugadores", apuntó Tebas en un encuentro organizado por el diario 'La Vanguardia'.

Acompañado por el presidente de Mediapro, Jaume Roures; la responsable del departamento de deportes de Twitter en España y Portugal, Dana Alonso; la responsable de Youtube deportes en España y Portugal, Cristina Delgado; y el director general en la península ibérica de Discovery Networks, Antonio Ruiz; el presidente de la LFP repasó los retos audiovisuales que la competición española tiene en el futuro.

Tebas resaltó que los 1.300 millones por temporada que pretende LaLiga por su explotación televisiva son un importe ajustado al mercado y recordó que, en el caso de que las operadoras de telecomunicaciones no lleguen a esta cantidad, están preparados para encontrar una solución.

"Podemos apostar por la OTT o modelos de alianza diferentes. Si la oferta no llega a las expectativas económicas, no adjudicaremos los derechos", apuntó Tebas, quien resaltó que "no sería un fracaso" que el concurso quedara desierto.

Las plataformas OTT (del inglés 'over the top') son aquellas que transmiten contenidos a dispositivos conectados, entre ellos televisiones, desarrolladas gracias a la mejora de la transmisión por Internet que permite ofrecer contenidos audiovisuales con calidad a televisiones inteligentes. Son los casos de plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, HBO o, en el caso del fútbol, Bein Connect.

"Nosotros estamos trabajando en una OTT que será multiplataforma con otros deportes porque creemos que ese es el objetivo", recordó Tebas, quien añadió que este tipo de plataforma "es una herramienta clave para mantener el valor de nuestro producto" audiovisual.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los ejecutivos de las operadoras de telecomunicaciones, que se han convertido en las principales interesadas en el fútbol como reclamo de sus paquetes de venta de servicios, han cuestionado el coste de los derechos por televisar el fútbol.

Según Tebas, uno de los retos de los dueños de las competiciones deportivas es saber "diseñar estrategias" que se adapten a la nueva realidad digital y, por ello, subrayó que redes sociales como Twitter y Youtube "son una oportunidad".

En este sentido, Jaume Roures apuesta por ofrecer múltiples enfoques al consumidor para que "se le abra un mundo nuevo" cuando consuma contenidos deportivos.

"El problema que tenemos es que si no estamos listos nos podemos pegar un batacazo. Hoy el consumidor tiene más opciones de entretenimiento que hace unos años", apuntó Tebas.

Y avisó: "Tenemos un 'hándicap' que tenemos que corregir en los próximos cinco años. Tenemos que conocer el hábito de nuestros clientes y qué experiencias son más satisfactorias. Ahora no lo tenemos. ¿Cómo puede ser que la LFP no sepa los hábitos de consumo de los clientes? Lo tiene Movistar, Vodafone y nosotros no".

Adaptarse a los cambios tecnológicos, pero también a los movimientos deportivos en las plantillas de los equipos de la competición.

El valor de LaLiga ha aumentado coincidiendo con un periodo en el que el Barcelona y el Real Madrid han contado en sus plantillas con Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos jugadores que afrontan el tramo final de sus carreras.

Por ello, Tebas afirmó que LaLiga tiene la obligación de "diseñar qué pasará el día siguiente que estos jugadores no estén" y, en este sentido, indicó que la LFP está adaptando el modelo de la Premier League basado en dar más valor de marca a la competición.

"Si Cristiano Ronaldo y Leo Messi se fuesen ahora, podríamos sufrir, pero dentro de tres años no sufriremos", aseguró Tebas.