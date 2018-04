LaLiga asegura que la auditoría al Córdoba no es por impagos

LaLiga asegura que la auditoría al Córdoba no es por impagos

Madrid, 19 abr (EFE).- El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, explicó este jueves que la auditoría que se está practicando al Córdoba no está siendo por impagos, sino por "otras cuestiones" e indicó que la patronal estima que esta temporada no va a haber "ningún descenso por impago".

"Estimamos que no va a haber ningún descenso por impagos, con los datos que tenemos. El Córdoba no es un tema por impagos, sino un tema de auditoría por otras cuestiones. Si hay un exceso de gasto por plantilla a día de hoy no implica el descenso", señaló Gómez durante la presentación del Informe Económico Financiero de LaLiga.

El director corporativo de LaLiga explicó que en el caso del club cordobés se envío una auditoría sorpresa como suele ser práctica habitual de la patronal del fútbol profesional.

"Al Córdoba se ha enviado una auditoría como lo hacemos con otros clubes, vamos a ver qué nos dice. Hasta que no se termine la auditoría no puedo decir nada", añadió.

El Córdoba emitió la semana pasada un comunicado en el que "mantiene firmemente su buen hacer en la gestión" de sus nuevos propietarios, encabezados por Jesús León ante declaraciones aparecidas en los últimos días que le vincularían con algunas irregularidades que podrían derivar en un descenso administrativo del equipo.