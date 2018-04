Mertesacker: "Tenemos que respetar al Atlético de Madrid"

Per Mertesacker, capitán del Arsenal, aseguró este lunes que tienen que "respetar al Atlético de Madrid" de cara al enfrentamiento con los rojiblancos que tendrá lugar este jueves en la Liga Europa. "Ellos han llegado a la final de la Liga de Campeones en los últimos años, así que tenemos que respetarlos, especialmente, en el partido de casa el jueves. Me gustaría no conceder un gol para ponernos en una mejor posición", explicó el alemán.

El capitán de los 'Gunners' reconoció que, en los últimos años, no han estado a la altura en cuanto a competir por la clasificación a la Champions League. "No hemos tenido tanto éxito en los últimos años, pese a que hemos ganado trofeos como la FA Cup (Copa de Inglaterra). En términos de acabar entre los cuatro primeros, no hemos sido capaces de conseguirlo esta temporada. Hemos sido superados por otros equipos, hay que admitirlo", añadió.

Mertesacker también tuvo tiempo para referirse a Arsene Wenger, quien la semana pasada anunció su marcha de la disciplina 'Gunner' a final de temporada, tras 22 años en el club. "El mensaje que le ha dado al equipo es que quiere ganar cada partido que queda. Nosotros, como jugadores, sentimos la responsabilidad de luchar por él cada vez que pisamos el césped", afirmó Mertesacker, quien estuvo en el banquillo durante la victoria este domingo por 4-1 ante el West Ham United.

El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentarán este jueves (19:05 GMT) en la ida de las semifinales de la Liga Europa en Emirates Stadium de Londres.