El seleccionador ruso animará al Bayern ante el Real Madrid

El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, aseguró hoy a Efe que animará al Bayern Múnich ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones debido a su admiración por el técnico alemán, Jupp Heynckes.

"No se cuáles son los pronósticos, pero yo apoyaré al Bayern. Cuando me preguntan qué fútbol me gustaría jugar, respondo que el del equipo bávaro cuando ganó los tres títulos con Heynckes en la temporada 2012-2013", dijo.

El técnico del equipo anfitrión del Mundial reconoció que le gusta "el fútbol directo, intenso, variado y, al mismo tiempo, sin excesivo gasto de energía", que plantea Heynckes.

"El Bayern es el carácter y el Real Madrid, la clase. Lo que pasa es que si el carácter alemán es estable, los españoles deben mostrar su calidad todo el tiempo. Contra la Juventus no lo hicieron y casi son apeados del torneo", señaló.

En cuanto al hecho de que las dos estrellas del Bayern cuando se alzó con la Liga de Campeones hace cinco temporadas, Robben y Ribery, sean ya unos veteranos y han sufrido últimamente numerosas lesiones, Cherchésov le restó importancia.

"Hoy, Robben y Ribery darán la talla", comentó Cherchésov, antiguo portero del Spartak Moscú y de la selección soviética y rusa que militó en la liga alemana y austríaca.

Cherchésov es un gran admirador de la escuela alemana y, de hecho, es amigo del seleccionador teutón, Joachim Low.