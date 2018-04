La Federación Sueca confirma que Ibrahimovic no estará en el Mundial de Rusia

La Federación Sueca confirma que Ibrahimovic no estará en el Mundial de Rusia

La Federación Sueca de Fútbol anunció hoy que Zlatan Ibrahimovic, retirado de la selección después de la Eurocopa 2016 y con cuyo regreso se había especulado, se mantiene firme en su decisión y no estará en el Mundial de Rusia.

"Hablé con Zlatan el martes. Me comunicó que no ha cambiado de idea respecto a la selección. Su 'no' sigue vigente", declaró el máximo responsable de la selección sueca, Lars Richt.

Al igual que ocurrió en anteriores convocatorias, "Ibra" no es por tanto elegible para la lista que el seleccionador Jan "Janne" Andersson hará pública el 15 de mayo, consta en el comunicado.

El anuncio cierra varias semanas de especulaciones sobre un posible regreso del ahora delantero del LA Galaxy, de 36 años, alimentados por él mismo con mensajes ambiguos, que habían generado cierto hartazgo entre sus excompañeros y el propio Andersson.

El capitán de la selección, Andreas Granqvist, había instado ayer en declaraciones al diario Aftonbladet a Ibrahimovic que aclarase de una vez si quería regresar o no a la selección.

El exjugador del Barcelona, Juventus, Milan, Inter y Manchester United había comentado recientemente que sus opciones de estar en Rusia habían aumentado o que el Mundial sin él no sería un Mundial "de verdad".

El hecho de que Ibra haya firmado un contrato de publicidad con una compañía de tarjetas de crédito para ser su cara visible en Rusia había hecho despertar las dudas sobre si todo no era en realidad una forma de promocionar sus negocios.

Suecia, que eliminó a Italia en la repesca, está encuadrada en el grupo F, con Alemania, México y Corea del Sur.