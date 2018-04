Mark Fenwick, el arquitecto español del estadio "desmontable" de Catar 2022

Madrid, 26 abr (EFE)-. El arquitecto español Mark Fenwick, conocido por diseñar el estadio de fútbol del Español y el nuevo proyecto del Valencia, trabaja en la construcción de un estadio "portátil" para el próximo Mundial de Catar 2022.

Su empresa, Fenwick Iribarren Architects, se encargará del diseño de tres de los ocho estadios de la Copa del Mundo para 2022. Uno de los tres estadios será "desmontable" y "transportable a otros eventos", según ha comentado este jueves en el congreso "National Geographic/Mentes Brillantes", organizado por TPI.

Un proyecto innovador que se pondrá en práctica por primera vez en el Mundial de Catar 2022, y que al año siguiente se desarmará para reutilizar esa zona y construir un parque. "Es una estructura que se desmonta, se empaqueta y se transporta al siguiente evento", ha explicado.

El objetivo de esta idea es "acabar con los elefantes blancos", es decir, estadios en los que "se gasta mucho dinero en su construcción" pero que después del evento se quedan en desuso "porque cuesta demasiado mantenerlos, como los de Sudáfrica o Brasil", ha comentado Fenwick. "La idea es hacer estadios sostenibles, que pueden ser trasladados completamente o por piezas para hacer estadios más pequeños".

Con el título "What do you know about camels?", Fenwick ha hablado también del Camellódromo que está construyendo en Doha, así como de los demás estadios del Mundial, uno de ellos "aclimatado", ya que hará posible que la temperatura interna esté regulada en torno a los 23 grados.