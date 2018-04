Maradona abandona el Al-Fujairah tras no lograr el ascenso a Primera División

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Diego Maradona dejó de ser el entrenador del Al-Fujairah, de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos, tras empatar y fallar en la búsqueda del ascenso, anunció este viernes su abogado, Matías Morla.

"Después del empate de hoy y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas", escribió Morla en su cuenta de Twitter.

"Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del repechaje", añadió.

Morla se explayó luego en el canal argentino TyC Sports y reveló que Maradona recibió una propuesta para dirigir a "un seleccionado de un país árabe".

Sin embargo, el abogado del campeón del Mundo en México 1986 dijo que lo más probable es que Maradona tome una decisión después del Mundial de Rusia, donde estará trabajando para el canal venezolano TeleSUR.

'Pelusa' había asumido en mayo de 2017.

Como entrenador, Maradona estuvo al frente de los argentinos Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995), del Al-Wasl (2011-2012), también de los Emiratos Árabes, y del seleccionado albiceleste (2008-2010).

En el Mundial de Sudáfrica 2010 Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, que la goleó por 4-0.