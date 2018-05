Müller: "El árbitro no debe sentir la presión y tiene que pitar bien"

Thomas Müller, delantero del Bayern Múnich, aseguró este martes en rueda de prensa que el árbitro que dirija el choque ante el Real Madrid no debe sentirse influenciado por la presión del Santiago Bernabéu para pitar "bien" el choque.

El jugador del conjunto alemán recordó la forma en la que fue eliminado su equipo la temporada pasada en las semifinales, con dos goles del Real Madrid, a su juicio, en fuera de juego. Ahora, espera que no sienta la presión para arbitrar bien.

"Nos concentramos en el partido y no queremos ejercer ninguna presión sobre el árbitro. Ya tienen demasiada. Todo el mundo conoce los antecedentes, caímos aquí con dos goles en fuera de juego. El penalti que pitaron contra el Juventus, se habló mucho. Pero el árbitro no puede sentir presión por el ambiente. No se debe contagiar por el ambiente y pitar bien. Es un deportista como nosotros y quiere dar un buen rendimiento", declaró.

Müller explicó que espera que todos los jugadores del Bayern saben qué tienen que hacer para eliminar al Real Madrid y "cómo" hacerlo". Sin embargo, recordó que tienen que ser más efectivos que en el choque de ida y no desperdiciar las ocasiones de las que disponga el cuadro germano.

"Tuvimos oportunidades de goles y tenemos que aprovecharlas. Ya lo dijimos después del partido de Múnich. Tenemos que estar hambrientos de goles. Tuvimos muchos centros, faltas y córners. Tenemos que sacar más rendimiento. Se puede ver un partido muy caliente", explicó.

Cuestionado por qué no ha marcado al Real Madrid, indicó que no conocía ese dato y señaló que, por ese motivo, estará "más hambriento" en el estadio Santiago Bernabéu:

"Si el resultado es bueno sin que marque yo, genial. Pero no estaría mal que marcara", agregó.

Por último, habló sobre las críticas que recibió el polaco Robert Lewandowski por no marcar en el choque de ida:

"Si no ganamos el partido, hay que buscar la causa en algún sitio. Si no marcamos, se busca la cabeza de turco, Lewandowski siempre marcó en las últimas jornadas. Sus cualidades son indiscutibles. Ellos también tienen un gran goleador y Cristiano no marcó ninguno y no se discutió su figura. Hay que esperar a la vuelta antes de criticar", culminó.