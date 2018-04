Rummenigge: "Es ridículo cuestionar a Lewandowski"

El presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Karl Heinz Rummenigge, consideró "ridículo" que se pueda cuestionar al delantero polaco Robert Lewandowski por su sequía goleadora en los últimos encuentros europeos.

Lewandowski no marca en Liga de Campeones desde que anotase un doblete contra el Besiktas en Múnich (5-0), el 20 de febrero. A ello, se ha añadido las suspicacias que levanta su posible interés por recalar en el Real Madrid, lo que provocó que algunos medios alemanes asegurasen que el técnico, Jupp Heynckes, no está conforme con su esfuerzo en los entrenamientos y que pueda alinear al joven Sandro Wagner ante el Real Madrid, este martes.

Rummenigge quiso salir al paso de todos los rumores antes de viajar a Madrid. "Encuentro ridícula la polémica y nos resulta ridícula a todos en el Bayern. (Lewandowski) Ha vuelto a marcar 39 goles esta temporada. Estamos contentos de que esté con nosotros y de que el próximo año siga jugando con nosotros", dijo en el aeropuerto de Múnich.

El exdelantero puso como ejemplo al mítico Gerd Müller, para ilustrar las rachas por las que pasan los goleadores. "Es una máquina de hacer goles. Recuerdo, por ejemplo, a Gerd Müller, que es el número uno en todas las estadísticas, no sólo del Bayern, sino de Alemania. Puedes estar 8 ó 10 partidos en los que no marcas, que no le salen las cosas, pero luego, hay encuentros en los que lo logras dos o tres veces. Ójalá (Lewandowski) tenga ese día mañana", agregó.

Respecto a las bajas de Jerome Boateng y Arjen Robben, el directivo bávaro comentó: "No están con nosotros. No se puede cambiar eso y lamentarse no tiene sentido. Tenemos otros jugadores que pueden hacerlo y, cuando miro la progresión de Nicklas Sule, se ve que es un jugador de primer nivel. No me preocupa".