Argentino Izquierdoz celebra que Santos inicie la liguilla contra el campeón

Torreón (México), 30 abr (EFE).- El defensa argentino Carlos Izquierdoz, del Santos Laguna del fútbol mexicano, celebró hoy que su equipo juegue los cuartos de final del Clausura contra el campeón Tigres porque así se prepara para el propósito de ganar el título.

"Ya sea en cuartos de final, en semifinal o en la final te van a tocar rivales difíciles. Mejor tenerlo ahora, así ya nos vamos preparando, y si pasamos nos vamos ilusionando. Estamos contentos porque llegamos a una nueva iguilla, se trabajó bien durante todo el torneo", dijo el zaguero.

El Santos del entrenador uruguayo Dante Siboldi, cuarto de la clasificación, visitará el jueves al Tigres, finalista de los tres últimos campeonatos de los cuales ganó dos, para lo cual el conjunto de la Laguna comenzó hoy su preparación en su campamento en Torreón, norte del país.

Izquierdoz dijo que un resultado bueno el jueves en el duelo de ida será ganar y a eso van al estadio Universitario, donde los "felinos" llevan 26 encuentros sin perder.

"La verdad, con Tigres se han armado partidos lindos, nos ha ido bien, salvo el último que jugamos en este torneo. Esperamos hacer un gran partido en su cancha, para terminar de liquidar aquí", agregó.

Liderado por el caboverdiano Djaniny Tavares, líder de los goleadores y con delanteros de calidad como el argentino Julio Furch y el uruguayo Jonhatan Rodríguez, el Santos mostró el segundo mejor ataque del campeonato, pero su defensa, liderada por Izquierdos, fue octava, luego de recibir seis goles en los últimos tres partidos, perdidos ante Pachuca, Pumas UNAM y América.

El jugador dio poca importancia al bajo rendimiento en el cierre de campaña y dejo claro que eso no influirá en la fase decisiva del campeonato.

"No hay mayor motivación que jugar una liguilla, estuvimos trabajando seis meses para lograrlo. Lo hicimos con muchas fechas de anticipación, son tres partidos en los que no conseguimos los resultados, pero el funcionamiento no fue malo, entonces a seguir apuntando a eso y van a aparecer los resultados", concluyó.