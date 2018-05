Libertad viaja a Bolivia en busca del pase a octavos sin su goleador Salcedo

Asunción, 1 may (EFE).- El Libertad paraguayo viajó este martes a Bolivia para enfrentarse el jueves al The Strongest en busca de certificar el billete a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero no podrá contar con su principal baza en el ataque, el ariete paraguayo Santiago 'Sasa' Salcedo.

El conjunto dirigido por Aldo Bobadilla llega a la primera cita crucial del Grupo C tras perder la fecha pasada por primera vez en la competición 2-0 ante el uruguayo Peñarol y necesita los tres puntos en Bolivia para poner pie y medio en la próxima ronda.

Sin embargo, la baja de 'Sasa' Salcedo, quien se quedó en Asunción aquejado de un proceso gripal y un cuadro febril, obligará al técnico del 'Gumarelo' a reestructurar la delantera.

En su lugar entró en la convocatoria de 19 jugadores Fernando Giménez, aunque posiblemente Bobadilla supla la baja con otro futbolista.

Los que más papeletas tienen para integrar el ataque del Libertad son el joven Iván Franco, que está desarrollando una gran temporada en el equipo, o Wilson Leiva, el gran revulsivo del conjunto paraguayo en esta Libertadores, en la que suma dos tantos.

También podría estar la opción de combinar a alguno de los dos con el veterano e incombustible Óscar 'Tacuara' Cardozo.

El Libertad llega a la cita continental tras un empate 1-1 el pasado fin de semana en el torneo Apertura paraguayo contra el recién ascendido Deportivo Santaní y con sólo dos victorias en los últimos cinco encuentros.

La posible alineación del 'Gumarelo' contra The Strongest puede ser la formada por Rodrigo Múñoz; Alan Benítez, Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia; Ángel Cardozo Lucena, Cristian Riveros, Sergio Aquino, Ronaldo Báez; Iván Franco y Óscar Cardozo.