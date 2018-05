El Vasco da Gama se juega la vida ante un Cruzeiro desatado

Río de Janeiro, 1 may (EFE).- El Vasco da Gama se enfrentará este miércoles al Cruzeiro, que viene de endosar un humillante 7-0 al Universidad de Chile, con la intención de sumar su primera victoria y seguir con vida en el grupo E de la Copa Libertadores.

El duelo entre equipos brasileños, correspondiente a la quinta jornada del grupo E, se ha transformado en una batalla a vida a muerte para el conjunto carioca, que encadena dos empates y dos derrotas en el torneo internacional.

Todo lo que no sea ganar le dejaría virtualmente fuera de los octavos, mientras que los tres puntos, más una eventual derrota de la U en Argentina ante el Racing, les metería de lleno en la lucha por la segunda posición de la llave.

Los dirigidos por el técnico Zé Ricardo se acogen a un mantra que ha calado hondo en la plantilla en las últimas semanas: son el equipo de las remontadas.

Así lo demostraron en la pasada fecha, cuando, con un jugador menos, consiguieron un empate contra el Racing, actual líder con ocho puntos, a diez minutos para el final.

"Sabemos que es posible. Vamos a batallar por eso. Tenemos que jugar con la bola en el pie, imponer nuestro ritmo. Así vamos a conseguir nuestros objetivos: pensando gol a gol, punto a punto", dijo el lateral Henrique en rueda de prensa.

No obstante, para este "ser o no ser" en la competición, no estará el experimentado pivote argentino Leandro Desábato, expulsado la semana pasada.

Su lugar está previsto que lo ocupe Bruno Silva, de 30 años, quien ya ha disputado algunos minutos de la Libertadores con el Vasco esta temporada.

El resto del equipo será, según los últimos entrenamientos, el mismo en relación con el duelo frente al Racing.

Tampoco estará Paulinho, uno de los jóvenes más prometedores del fútbol brasileño, lesionado en el codo izquierdo y que además no volverá a vestir la camiseta del Vasco, una vez que el club confirmó su traspaso al Bayer Leverkusen para el próximo mes de julio.

El Cruzeiro ya se encuentra en Río de Janeiro completamente centrado en conseguir otra victoria más, tras la escandalosa goleada por 7-0 que le propinó al Universidad de Chile, si bien es cierto que durante buena parte del partido los chilenos jugaron con dos menos.

El triunfo permitió al conjunto de Belo Horizonte sumar cinco puntos, ascender a la segunda plaza y situarse en una posición inmejorable para acceder a la siguiente fase.

Consciente de la importancia del juego contra el Vasco, el técnico Mano Menezes reservó a todos los teóricos titulares el pasado fin de semana frente a Internacional en la liga brasileña, en la que, después de tres jornadas, el equipo está en zona de descenso sin haber anotado ningún gol.

De esta forma, el Cruzeiro debe presentarse en el estadio Sao Januário con el mismo once que el del 7-0 de la semana pasada.

El centrocampista ofensivo Thiago Neves, que arrastra unas pequeñas molestias en el muslo derecho, y el lateral derecho Edílson, que sufrió un golpe en un tobillo, previsiblemente llegarán a tiempo para el decisivo compromiso contra el Vasco.

"Es el partido de nuestra clasificación prácticamente, por el saldo que conseguimos contra la U en casa", comentó Neves a su llegada a Río, y agregó que "el foco es total" para conseguir los tres puntos.

- Posibles alineaciones:

Vasco da Gama: Martín Silva; Yago Pikachu, Paulao, Werley, Henrique; Bruno Silva, Wellington Martins, Thiago Galhardo, Wagner; Rildo y Andrés Ríos.

Entrenador: Zé Ricardo

Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dede, Leo, Egidio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Giorgian de Arrascaeta; Sassá y Rafinha.

Entrenador: Mano Menezes

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco auxiliado por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires.

Estadio: Sao Januário, en la ciudad de Río de Janeiro.

Hora: 21.45 hora local (00.45 GMT).