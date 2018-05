The Strongest espera al líder Libertad con pocas opciones de clasificar

La Paz, 2 may (EFE).- El The Strongest, con escasas posibilidades de conseguir su pase a octavos de final de la Copa Libertadores, se apresta a recibir al líder del grupo C, el Libertad paraguayo, que buscará sellar su clasificación a costa de los bolivianos.

Los del técnico venezolano César Farías, colistas de la serie, ya no dependen de sí mismos sino de otros resultados, razón por la que el primer paso deberá ser enderezar su campaña buscando derrotar el jueves a la fuerte escuadra paraguaya, en los 3.600 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

Los "aurinegros" bolivianos desarrollan una de sus peores participaciones de los últimos años en el campeonato, ya que cosecharon tres derrotas, una de ellas en casa, y solo una victoria.

En cuatro jornadas recibieron ocho goles y han logrado marcar únicamente dos.

Pese a este panorama adverso, los bolivianos buscarán vencer el partido del jueves ante el líder de la serie y buscar una hazaña en la jornada final en su visita al Peñarol en Montevideo.

A parte, deberán esperar que ni el Atlético Tucumán ni el Peñarol ganen en sus dos siguientes partidos.

Los bolivianos llegan a este lance con el consuelo de haber inscrito su nombre dentro de la fase de duelos por eliminación del campeonato local, que iniciará recién este fin de semana para la lucha por el título.

Por su lado, el Libertad ya llegó a suelo boliviano y entrena en la ciudad oriental de Santa Cruz, con la consigna conseguir al menos un empate para consolidar su pase a los octavos de final del torneo.

Los paraguayos no contarán con el ariete Santiago 'Sasa' Salcedo aquejado de un proceso gripal y un cuadro febril, situación que obligará al técnico del 'Gumarelo' a reestructurar la delantera.

Los que más posibilidades tienen para integrar la ofensiva del Libertad son el joven Iván Franco o Wilson Leiva.

El Libertad llega a la cita continental tras un empate 1-1 el pasado fin de semana en el torneo Apertura paraguayo contra el recién ascendido Deportivo Santaní y con sólo dos victorias en los últimos cinco encuentros.

El grupo C de la Copa está comandado por el Libertad con 9 puntos, el Peñarol uruguayo y el Atlético Tucumán argentino con 6 y el The Strongest boliviano con 3, luego de cuatro jornadas disputadas.

- Alineaciones probables:

The Strongest: José Peñarrieta; Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli, Edison Carcelén, Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Diego Wayar, Raúl Castro, Jhasmani Campos; Pablo Escobar y Edis Ibargüen.

Técnico: César Farías.

Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez, Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia; Ángel Cardozo Lucena, Cristian Riveros, Sergio Aquino, Ronaldo Báez; Iván Franco y Óscar Cardozo.

Técnico: Aldo Bobadilla.

Árbitro:Ricarco Marques Ribeiro (BRA).

Hora: 20:30 hora local (0:30 GMT del viernes).

Estadio: Hernando Siles de la ciudad boliviana de La Paz.