1-3. Libertad anticipa su clasificación y elimina a The Strongest

La Paz, 3 may (EFE).- El Libertad paraguayo se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores desde el Grupo C al vencer a domicilio por 1-3 al The Strongest boliviano a falta de una jornada.

Libertad lidera la zona con 12 puntos de 15 posibles y los bolivianos yacen con 3. Atlético Tucumán es segundo con 9 y Peñarol ocupa el tercer puesto con 6.

Óscar Cardozo en el minuto 21, Antonio Barreiro al 85 y nuevamente Cardozo al 90 sellaron hoy la victoria del Libertad.

Descontó Raúl Castro en el 47.

Los aurinegros bolivianos buscaron desde un inicio el arco rival y tuvieron su primera ocasión de gol al minuto 4 cuando Pablo Escobar falló un mano a mano ante el portero del Libertad tras un excelente pase filtrado de su compañero Raúl Castro.

La segunda ocasión llegó tras un cabezazo del venezolano Cristian Novoa al minuto 10 que forzó nuevamente a una brillante intervención del portero Rodrigo Muñoz.

Cuando el partido era casi un monólogo de los locales llegó una contra del Libertad que consiguió el primer gol gracias a Óscar Cardozo, tras un desborde de Antonio Barreiro que los bolivianos reclamaron por posición adelantada.

Nuevos embates del Tigre llegaron a los 33 y 34 minutos con sendos remates de Cardozo y Castro que encontraron de nuevo la resistencia del arquero Muñoz, para entonces la figura del partido.

El segundo tiempo tuvo nuevamente al The Strongest como protagonista y a penas reiniciado el juego Castro consiguió la igualdad con un fuerte remate desde fuera del área.

Siete minutos después llegó la réplica del Libertad que tuvo en los pies de Barreiro la posibilidad de ponerse en ventaja, pero encontró la oposición del arquero Daniel Vaca, que volvió al arco de los bolivianos después de tres meses de ausencia por una lesión.

Luego de varios minutos de insistencia del The Strongest llegó un nuevo ataque del Libertad que con un remate de Ángel Cardozo Lucena forzó una nueva intervención del portero de los bolivianos.

En el minuto 85 aumentó la diferencia gracias a un contragolpe de Barreiro. Y la puntilla llegó al minuto 90 con un penalti de Óscar Cardozo.

- Ficha técnica:

1. The Strongest: Daniel Vaca; Ramiro Ballivián, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Rudy Cardozo (m.79, Agustín Jara), Diego Wayar, Raúl Castro, Jhasmani Campos (m.68, Henry Vaca); Pablo Escobar (m.62, Edis Ibargüen) y Cristian Novoa.

Entrenador: César Farías.

3. Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez (m.65, Fernando Gimenez), Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Luis Cardozo; Ángel Cardozo Lucena (m.75, Iván Ramírez), Cristian Riveros, Sergio Aquino, Salustiano Candia; Antonio Barreiro y Óscar Cardozo.

Entrenador: Aldo Bobadilla.

Goles: 0-1, m.21: Óscar Cardozo. 1-1, m.47: Raúl Castro. 1-2, m.85: Antonio Barreiro. 1-3, m.90: Óscar Cardozo.

Arbitro: El brasileño Ricardo Marques Ribeiro amonestó a Valverde, Bejarano, Vaca y Muñoz.

Incidencias: Partido por la quinta jornada del Grupo C de Copa Libertadores disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.