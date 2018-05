El efecto dominó que desencadenaría la marcha de Griezmann al Barça

"Estamos hartos de la actitud del Barcelona; Griezmann no está en venta", eran las declaraciones de Gil Marín, que declaraba con firmeza que el futbolista francés no se va a mover del Atlético de Madrid en el próximo mercado de invierno. Pero esto no queda tan claro, el de Macon tiene ya 27 años y lleva cuatro temporadas en el conjunto colchonero. No cabe duda de que es el jugador con más calidad de la plantilla y de que su papel en el vestuario es importante. Pero desde que se marchó de la Real Sociedad solo ha conseguido una Supercopa de España, justo en el año que llegó a Majadahonda. Esto puede que sea el hecho que le haga cambiar de aires, para buscar títulos que pueda sumar a su palmarés, junto a un aumento salarial en el club culé.

Pues bien, si finalmente el exfutbolista txuri urdin acaba haciendo las maletas y marchándose a la Ciudad Condal, desencadenaría un efecto dominó en LaLiga, haciendo que entren en la historia otros protagonistas, según mostraba SuperDeporte.

El 'Cholo' Simeone se vería muy damnificado, sí pierde a su mejor jugador, por lo que los directivos del club deberían de firmar a alguien de un nivel similar. En este caso el indicado sería Rodrigo Moreno. El hispano-brasileño acumula 16 tantos en Liga, más tres de Copa, lo que hace un total de 19 goles en 42 encuentros. Unas cifras envidiables y que consolidan al ex del Benfica en la élite.

Si el delantero ché se marcha a la capital española, el Valencia deberá de tomar cartas en el asunto y sondear el mercado. En este caso, el elegido sería Iago Aspas, al cual se le ha relacionado ya con el equipo que dirige Marcelino. Su cláusula es de 40 millones, algo asumible para el conjunto de Peter Lim tras la marcha de su goleador.

Además, el Valencia también estaría interesado en Kevin Gameiro, el cual pudo ir hacia Mestalla en el pasado mercado invernal. El francés sería mucho más barato, pero no se descarta que los dos recalen en el conjunto valenciano.

Por otro lado, existe la posibilidad de que el efecto dominó sea mucho más corto. Si Griezmann abandona la entidad que preside Enrique Cerezo, esta podría ir directamente a por Iago Aspas, quitando la opción al Valencia y que en Mestalla siga anotando los goles Rodrigo.

Lo que queda claro es que el de Moaña entra en la ecuación de una forma o de otra. Sus 65 tantos en 122 partidos en las tres últimas temporadas con el Celta le avalan, pero lo complicado será convencerlo. Aspas ya salió de Galicia en una ocasión, se marchó al Liverpool en 2013, donde solo anotó un tanto en 15 encuentros. Tras ello, se marchó al Sevilla, donde tampoco tuvo su temporada. Acumuló 10 goles en 26 partidos, pero no conseguía hacerse con la titularidad por delante de Bacca y el propio Gameiro. No fueron buenas las experiencias que tuvo lejos de su tierra, por lo que se antojará complicado que vuelva a aventurarse a sus 30 años.