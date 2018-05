Gabi: "Este equipo, por carácter y personalidad, necesita volver a ganar"

Madrid, 9 may (EFE).- Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, valoró este miércoles con la vista en la final de la Liga Europa contra el Marsella que su equipo, "por carácter, personalidad y seguir creciendo, necesita volver a ganar", tras las dos últimas derrotas en las finales de la Liga de Campeones.

"Pues la realidad de esto es que llevamos mucho tiempo sin ganar, que llegamos a finales, pero no las hemos ganado. Este equipo, por carácter, personalidad y seguir creciendo, necesita volver a ganar para seguir en la elite y para que los jugadores quieran venir o se quieran quedar", explicó Gabi en el estadio Wanda Metropolitano.

"Y la única opción que se nos pasa por la cabeza es ganar para seguir en el nivel que estamos teniendo y sobre todo para que los jugadores quieran venir y para que los jugadores que hay se quieran quedar", añadió el medio centro, que admitió que esta temporada ha sido "el año más duro del Atlético en los últimos tiempos".

En ese curso tan "complicado", Gabi destacó la reinvención "del grupo y de la manera de jugar". "También el reinventar a jugadores que no eran tan importantes en fechas pasadas que se den cuenta de que ahora lo son. Si el vestuario no está unido y sabe la importancia de lo que es jugar en el Atlético no se saca adelante".

"Estoy orgulloso de este vestuario. Cada uno ha sabido asumir la responsabilidad", abundó el capitán del Atlético, en su valoración de una temporada de la que repasó que ha habido "jugadores desestabilizados por otros equipos" y "sobre todo", la plantilla se ha quedado "con tan poca gente". "Eso pasa factura", dijo.

"Y, aun así, nos hemos plantado en una final y en el partido más importante de la temporada", prosiguió Gabi, preguntado, como todos sus compañeros que comparecieron ante la prensa en el día de medios con motivo de la final de la Liga Europa en el Metropolitano, por el futuro del francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona.

"Son cosas que no podemos controlar y que llevamos todo el año hablando. La única manera es ayudarlo a que se sienta bien con nosotros, que es lo que estamos haciendo, y nuestra única responsabilidad es que rinda con este grupo y, como lo está haciendo, estamos muy tranquilos. Estamos pensando una final y el futuro de Griezmann ya se verá", respondió el capitán.

"No voy a entrar a valorar si es barato o caro Antoine. Para nosotros es un jugador muy importante y puede jugar en cualquier equipo del mundo. Queremos centrarnos en la final. Es la realidad. Llevamos todo el año hablando de Antoine, nos toca dar la cara en su situación y lo único que queremos es ganar el título", concluyó.