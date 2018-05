Newell´s necesita una épica victoria para revertir el 3-0 ante el Paranaense

Buenos Aires, 9 may (EFE).- El Newell's Old Boys argentino necesita un triunfo épico este miércoles en la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana para revertir la derrota por 3-0 que sufrió ante el Atlético Paranaense brasileño en el partido de ida.

Hace casi un mes, el 12 de abril, los brasileños se impusieron con goles de Pablo, Nikão y Guilherme.

Los argentinos, ahora dirigidos por Omar De Felippe, ganaron cuatro de los últimos cinco partidos que jugaron como locales.

"Vamos a tratar de poner el mejor equipo. De los que vienen jugando no tenemos lesionados ni golpeados. Va a jugar el mejor equipo para tratar de dar vuelta este resultado, parece difícil, pero vamos a intentarlo", sostuvo De Felipe.

"Nosotros tenemos que ganar el partido, después ver si nos alcanza o no. No hay que volverse loco porque muchas veces en el afán de querer ganar se busca hacer el tercer gol antes que el primero. No sería bueno jugar desesperados", añadió.

En la Superliga Argentina, Newell's es vigésimo segundo de 28 equipos a falta de una jornada para el final del torneo y viene de vencer a Defensa y Justicia por 1-0 este sábado.

El Atlético Paranaense viajó a Argentina con la importante ventaja conseguida en el partido de ida, pero alicaído por los últimos resultados.

Este domingo perdió en su estadio ante el Palmeiras por 1-3 y quedó undécimo en el Campeonato Brasileño con cinco puntos, a cinco del líder Flamengo.

El lateral izquierdo Thiago Carleto no podrá jugar por suspensión. En su lugar estará Renan Lodi.

"La expectativa es alta. En casa ganamos por 3-0, pero no fue fácil. Estamos preparados para hacer un gran partido en Argentina", sostuvo el defensa.

"Sabemos que nos van a presionar desde el comienzo del partido, tenemos que estar preparados", añadió.

El zaguero Paulo André, ausente ante el Palmeiras por lesión, será evaluado para ver si está en condiciones de jugar ante los argentinos. Si no se recupera, en su lugar estará José Ivaldo.

La idea del entrenador, Fernando Diniz, es intentar repetir el equipo que salió al campo este domingo en el Campeonato Brasileño.

- Alineaciones probables:

Newell's: Nelson Ibáñez; Facundo Nadallín, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini, Leonel Ferroni; Héctor Fertoli, Juan Silis, Braian Rivero, Víctor Figueroa; Luis Leal y Alexis Rodríguez.

Entrenador: Omar De Felippe.

Atlético Paranaense: Santos; Pavez, José Ivaldo, Thiago Heleno; Rossetto, Luis González, Camacho, Renan Lodi; Nikão, Guilherme y Pablo.

Entrenador: Fernando Diniz.

Árbitro: el ecuatoriano Carlos Orbe, asistido por sus compatriotas Ricardo Baren y Edwin Bravo.

Estadio: Marcelo Bielsa, de la provincia de Santa Fe, con capacidad para unos 42.000 espectadores.

Hora: 19:15 local (22:15 GMT).