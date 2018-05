Torres: "Es la oportunidad de ganar un título con mi club, lo que soñaba"

Madrid, 9 may (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, que dejará el equipo al final de esta temporada, señaló que la final de la Liga Europa de la próxima semana contra el Olympique de Marsella es para él "la oportunidad" de ganar un título con su club, lo que "soñaba desde pequeño"

"A nivel personal es la oportunidad de ganar un título con mi club, en mi casa, lo que soñaba desde pequeño, y tenemos la opción dentro de unos días", aseguró Torres en el Día de Medios organizado por el Atlético en el estadio Wanda Metropolitano, en una comparecencia ante la prensa junto a su compañero Saúl Ñíguez.

El delantero madrileño, que terminará su segunda etapa en el Atlético al final de esta campaña, de la que quedan tres partidos (dos de LaLiga Santander y la final de la Liga Europa) dijo que intenta "vivir cada día con la importancia que tiene" y aseguró que para él es "un alivio" tener la final para centrarse en ella.

"Para mí es un alivio para no pensar en lo que viene después, pero lo más importante que tenemos delante y sabemos la importancia que tiene para nosotros y el club, es ganar un título europeo, demostrar que un tropiezo en la 'Champions' no nos detiene, que el equipo quiere ganar en Europa y eso traerá buenas consecuencias", valoró.

El Atlético, y Torres personalmente, tiene una amplia experiencia en jugar finales, algo que puede ser una baza respecto a su rival del miércoles.

"Es difícil ver una final con un resultado abultado o una superioridad muy clara, es normal que sean partidos muy disputados, que se llevan a los últimos minutos, a la prórroga, los penaltis, es donde se juega gran parte de la temporada", dijo.

"Haber jugado muchas finales te hace saber cada momento para qué lado se está decantando, cuando te paras a pensar ves que muchas que has ganado tienen similitudes y cuando has perdido ves que han ocurrido cosas parecidas, y eso te sirve para la próxima vez", añadió.

Torres explicó que en las finales un "recuerda del primer minuto al último" y esas experiencias se pueden transmitir a los compañeros que no lo han vivido.

"Todos tenemos que saber que cada detalle cuenta, tenemos que aprender, servirnos de las experiencias de las derrotas, y pensar que tenemos una oportunidad delante para contar en el futuro que hemos ganado una final europea otra vez", agregó.

Para Torres, el crecimiento del Atlético como club desde dentro "parece imparable" pero desde fuera se ve "en los resultados".

"Cuando ves un equipo que llega a finales europeas y está ahí, ganar es mejor, pero es lo que queda. Ves un equipo que es consistente, que es capaz de ganar finales, de disputarlas hasta el final, ves que es un club importante, estable, donde los grandes jugadores van a querer ir y se van a querer quedar, ese es un paso importante para nosotros", argumentó.

El delantero fuenlabreño dijo que para el Atlético, que compite en una Liga con "dos gigantes" como el Real Madrid y el Barcelona, que les sacan "ventaja en muchas cosas", la única forma de acercarse es "ganar para demostrar" que es un equipo "estable".

"En un año complicado, no se ha podido fichar, no han venido jugadores, se han ido más de los que han venido, un nuevo estadio... Ganar una final europea es algo que importante, es algo que muchos equipos europeos no han hecho", finalizó.