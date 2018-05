El español Ángel Rangel dejará el club el próximo verano después de 11 años

Londres, 10 may (EFE).- El lateral derecho español Ángel Rangel dejará el Swansea City, club del que es capitán y al que llegó hace once años, cuando venza su contrato el próximo verano, según ha informado este jueves la equipo galés.

"El contrato de Rangel expira este verano y no será renovado. El futbolista, uno de los favoritos de la afición, tiene la intención de seguir jugando en otro equipo. Rangel dejará la institución después de 11 años de servicio a la causa de los 'Swans' y espera regresar un día cuando cuelgue las botas", explicó el Swansea a través de un comunicado.

Rángel, de 35 años, nombrado capitán del conjunto galés este curso, lleva fuera de los terrenos de juego desde comienzos de enero por lesión -desde la derrota 0-2 a manos del Tottenham Hotspur-, y esta campaña sólo ha disputado seis encuentros.

El catalán "será recordado como uno de los mejores laterales derechos de la historia de los 'Swans', si no el mejor", continuó la misiva.

Llegó a Swansea procedente del Terrassa en el año 2007 por 10.000 libras, y desde entonces ha vestido la camiseta blanca del club en 373 ocasiones. Rangel ha sido pieza clave en la historia de la entidad y ayudó al equipo, entonces entrenado por Roberto Martínez, a conquistar la League One -tercera división de Inglaterra- y lograr el ansiado ascenso a la Premier League en 2011.

"Estoy orgulloso de haber jugado 11 temporadas en el club que me dio la oportunidad de convertirme en futbolista profesional y con el que hice realidad mi sueño de jugar en la Premier League. Llegué con 24 años, cuando el club estaba en la League One. Ahora, 11 años después, he jugado más partidos en la Premier que en las otras divisiones", aseguró Rangel.

"Eso me llena de orgullo y alegría, aunque también estoy triste porque nunca piensas que llegará este día. Los años pasan muy rápido y no te llegas a dar cuenta de que la carrera es muy corta. Cuando más mayor te haces, más difícil es de aceptar. Pero he de ser realista y sentirme orgulloso de lo conseguido", añadió.

"Ha sido una temporada difícil, en la que no he jugado mucho, por lo que para el club es complicado ofrecerme la renovación. Pero, si consigo recuperar la forma, jugaré hasta que el cuerpo aguante. Buscaré un club para una o dos temporadas y cuando llegue a los 37 o 38 años me retiraré. Ojalá pueda volver y ayudar al Swansea de cualquier otra forma", subrayó Rangel.

El Swansea, en la máxima categoría del fútbol inglés desde 2011, está a punto de certificar su descenso a la Championship, y necesita un milagro en la última jornada de liga para salvarse.

La derrota el pasado martes en casa ante el Southampton (0-1), rival directo en la pelea por evitar la relegación, obliga al Swansea a ganar el domingo en casa al descendido Stoke en la última jornada liguera y que los 'Saints', que tienen una diferencia de goles de +9, sean goleados por el Manchester City.