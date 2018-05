Juanfran: "No hay mejor manera de llegar al miércoles"

Getafe (Madrid), 12 may (EFE).- Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, destacó este sábado que "no hay mejor manera de llegar" a la final de la Liga Europa del miércoles que haciendo "un gran partido" y ganando al Getafe este sábado (0-1) y remarcó que habrá que "dar lo mejor de cada uno" para conquistar el título.

"El entrenador (Simeone) tenía en la cabeza como la teníamos todos que había que hacer un gran partido hoy, competir bien, ganar, porque tenemos un dicho en el vestuario de ganar trae ganar. No hay mejor manera de llegar al miércoles que haciendo un gran partido hoy contra un gran Getafe", explicó el lateral en zona mixta.

Juanfran reaparecía después de cuatro partidos de baja por lesión. "Me he encontrado perfecto. El 'míster' me tiene a tope para el miércoles", declaró el futbolista, que aseguró: "Después de ver al equipo y a mis compañeros, lo veo vivo, fuerte y espero que hagamos una gran final contra un gran equipo. Tendremos que dar lo mejor de cada uno para ganar".