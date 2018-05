Milner se pierde el partido ante el Brighton por lesión y es duda para Kiev

El centrocampista inglés James Milner, segundo capitán del Liverpool, no participó este domingo en el encuentro de la Premier League contra el Brighton & Hove Albion (4-0) aquejado de unas molestias musculares y es duda para la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. Milner, de 32 años, no se entrenó con sus compañeros durante toda la semana y se quedó fuera de la convocatoria para el último partido de la temporada en la Premier League.

Según confirmó Jürgen Klopp, técnico de los de Anfield, el internacional inglés sufre "una pequeña lesión", aunque confía en que pueda llegar a tiempo para la cita en Kiev. "Ha sufrido una pequeña lesión. Es lo suficientemente importante para perderse el encuentro de hoy. No pudo entrenar durante toda la semana con sus compañeros, pero esperamos que mejore y llegue a tiempo", comentó el preparador alemán. Quienes no estarán con toda seguridad dentro de 13 días en la capital ucraniana serán los defensas Joe Gomez y Joel Matip y los centrocampistas Emre Can y Alex Oxlade-Chamberlain, todos con lesiones de larga duración.

El Liverpool, que goleó 4-0 al Brighton, acabó en cuarta posición la Premier League 2017/2018 y se enfrentará el próximo 26 de mayo en Kiev al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.