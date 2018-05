Sevilla conquista su quinta 'Eurovisión'

Ni Alfred, ni Amaia, ni la atractiva representante de Chipre (pareja de Botía), ni la israelí Netta. Para 'Eurovisión', la que va a tener la próxima campaña la capital andaluza, que el sábado celebró que sus dos principales clubes se metían en competiciones continentales por quinta vez en la historia; vigésimo segunda de los de Nervión y la undécima en Heliópolis.

El empate en el derbi (2-2) le ha servido al Betis para asegurar su presencia directa en la Fase de Grupos de la próxima edición de la Europa League, una competición a la que el Sevilla regresará tras dos años de ausencia (disputó la Champions) para lucir el distintivo que le reconoce como el club más laureado, con cinco entorchados; siempre y cuando supere las tres rondas previas que le esperan entre los meses de julio y agosto.

De consumarse el 'doblete' de Sevilla, la ciudad colocaría su nombre entre la flor y la nata del Viejo Continente. De hecho, sólo habrá otras cinco ciudades con ese privilegiado estatus en las cinco principales ligas en la próxima temporada: Londres (con Tottenham, Chelsea y Arsenal), Mánchester (con City y United), Madrid (Atlético y Real), Roma (con Lazio y Roma) y Milán (con el Milan y el Inter).

En un segundo nivel aparecen otras localidades como Estambul, con cuatro equipos (Galatasaray, Basaksehir, Fenerbahçe y Besiktas) o la rusa Moscú, con tres (Spartak, CSKA y Lokomotiv). Con dos clubes van a estar también Lisboa, Atenas, Glasgow, Sofía, Belgrado y Podgorica.

De 1982 al EuroDerbi 13/14

La última vez que los dos equipos sevillanos coincidieron en competiciones continentales, fue en la temporada 13/14, año en el que, además, sus destinos se cruzaron en el único derbi europeo: en los octavos de final de la Europa League finalmente ganada por el Sevilla, que eliminó al Betis en los penaltis, después del 0-2 de ambos duelos.

Antes, la capital de Andalucía sacó pecho en la 05/06, con los de Eduardo Dato ganando la primera de sus cinco copas de la UEFA -aún se llamaba así- y con el Betis convirtiéndose en el primer equipo andaluza en jugar la Champions League. Además, como fue tercero de su grupo, también jugó dos eliminatorias del segundo torneo continental, hasta ser eliminado por el Steaua de Bucarest en octavos de final.

Justo 10 años antes, en la 95/96, los dos equipos hispalenses llegaron hasta la tercera ronda de la ya extinta Copa de la UEFA, en la que los heliopolitanos cayeron ante al Girondins de Burdeos de Zidane y el Sevilla fue eliminado por el Barcelona.

La primera vez que los dos equipos sevillanos coincidieron en Europa fue también en la Copa de la UEFA, concretamente en la temporada 1982/1983. No llegaron muy lejos, pues el Betis perdió en la primera eliminatoria frente al Benfica y el Sevilla sólo pudo avanzar hasta octavos -después de eliminar al Levski de Sofía y al PAOK de Salónica-, donde terminó su andadura frente al Kaiserslautern.

Los cinco 'dobletes' sevillanos, con los béticos por encima

Sevilla y Betis se han metido en Europa en el mismo año cinco veces, y en las cinco los verdiblancos estaban por encima. En total, los béticos acabaron por delante 25 veces y 21 los sevillistas.

Las dos últimas veces, títulos para el Sevilla

Las dos últimas veces que Betis y Sevilla coincidieron en Europa, los de Nervión ganaron un título: la Europa League 13/14 y la UEFA 05/06, la primera del repóquer.

La quinta plaza, lo único en juego en la última jornada

Desde hace casi 90 años, en la 30/31, no se llegaba a la última jornada de Liga en Primera sin nada en juego. No obstante, el Betis sí se juega algo, la quinta plaza con el Villarreal, que daría notables beneficios económicos. Pese a ello, LaLiga ha cambiado el horario del Betis-Leganés, que ahora será a las 16:15 h del sábado 19 y no a las 20:45 h, como el Villarreal-Real Madrid.