David Villa: "El Atlético lo tiene todo para ganar la Liga Europa"

David Villa, delantero del New York City y máximo goleador histórico de la selección española, considera que España "siempre tiene que ser uno de los favoritos en un Mundial" y que su exequipo el Atlético de Madrid "lo tiene todo" para ganar este miércoles la final de la Liga Europa contra en Marsella. "El Atlético tiene todo para ganarla: un gran equipo, un gran entrenador y una gran afición. Es difícil, pero ojalá pueda hacer un buen partido, ganar el título y que podamos celebrarlo", declaró a EFE en Estados Unidos.

Villa advirtió, no obstante, que "en el fútbol, y sobre todo en una final, no hay favoritos. Los dos equipos han merecido estar en la final y van pelear por el trofeo. Diría que están al 50-50 por ciento, como todas las finales".

Para el delantero asturiano, que ganó la liga española el único año que jugó en el Atlético y fue subcampeón de Europa esa misma temporada, lo que está haciendo el entrenador Diego Simeone en el equipo rojiblanco es "impresionante". "Desde que llegó hasta ahora, y yo tuve el honor de estar un año, todas las cosas son fantásticas y me alegro de haber podido ser parte de ellos durante un año", se felicitó.

Preguntado por sus favoritos en el Mundial de Rusia, señaló: "España, sobre el papel, siempre tiene que ser uno de los favoritos, por lo que ha hecho en la historia y en los últimos años, pero cuando empieza el Mundial se parte de cero, y hay que seguir trabajando". Para ganar un Mundial, a su juicio, "se necesitan muchas cosas, porque lo más difícil que hay en el fútbol es ganar. Sólo puede ganar uno y todos lo intentan. Hay muchas cosas que trabajar".

También tuvo palabras de elogio para Andrés Iniesta, el autor del gol que dio a España el Mundial en Sudáfrica y que este año deja el Barcelona. "Es uno de los mejores jugadores de la historia. Ha sido un verdadero placer jugar junto a él (en la selección). Le deseo todo lo mejor para el futuro, como futbolista, como persona y como amigo".

Villa no sabe si puede estar en el podio del fútbol español. "¿En el podio? No lo sé. Yo estoy contento con lo que he hecho hasta ahora y mi única preocupación es seguir haciendo cosas importantes".

Sobre su salida de España, el asturiano subraya que lo más importante es la adaptación: "Tuve la suerte de poder venir a Estados Unidos, donde mi familia está muy a gusto. Se acopló muy rápido y eso es lo más importante, adaptarse lo más rápido posible".