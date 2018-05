Griezmann-Diego Costa, 19 goles en 18 partidos

Lyon (Francia), 15 may (EFE).- Antoine Griezmann y Diego Costa lideran este miércoles el frente ofensivo del Atlético de Madrid contra el Olympique de Marsella en la final de la Liga Europa de Lyon, un ataque de 19 goles en 18 partidos cuando han jugado juntos en la delantera, con sólo cuatro de esos duelos sin marcar alguno.

Desde la primera media hora que compartieron por primera vez en el conjunto rojiblanco, el pasado 3 de enero frente al Lleida en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, con un tanto de cada uno, hasta este miércoles, cuando los dos asuman una vez más la responsabilidad goleadora con un título en juego.

"Diego Costa vino para esto", decía el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético, después de su gol y su imponente partido ante el Arsenal de hace dos semanas en el Wanda Metropolitano, en el que impulsó junto a Griezmann, que hizo de asistente en ese tanto con un pase medido, a su equipo a la final del torneo continental.

Su entendimiento está fuera de duda en el campo, no hay más que ver cada entrenamiento, las bromas constantes de uno al otro y viceversa, y sus números también. Hasta la fecha han coincidido en el campo en 18 partidos, 17 como titulares y uno en el tramo final del choque, para 1.308 minutos en total y 19 goles suyos.

Sólo en tres de esos encuentros (en la victoria por 1-0 ante el Valencia, en la derrota por 1-0 con el Barcelona en el Camp Nou, en el 1-0 en contra del duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga contra el Sporting de Portugal en Lisboa y en el 0-1 del pasado domingo ante el Getafe, cuando ambos disputaron 61 minutos) se quedaron sin batir la portería; en los otros catorce marcaron al menos uno. Y sólo en cuatro, su equipo fue derrotado por su rival.

En compañía de Diego Costa, Griezmann ha sumado trece tantos: uno al Lleida, uno al Girona, uno al Málaga, dos al Sevilla -anotó uno más pero ya sin Costa sobre el terreno de juego, porque había sido sustituido entonces-, cuatro al Leganés, uno al Celta de Vigo, uno al Villarreal, uno al Sporting de Lisboa y uno al Real Madrid.

La llegada del internacional español ha sido una especie de liberación para el futbolista francés, unos metros por detrás para llegar y hacer jugar a su equipo, pero sin descuidar su remate. Ha marcado 20 goles en sus últimos 23 partidos, trece de ellos cuando ha coincidido sobre el terreno de juego con Diego Costa.

"No tengo ninguna duda de que la llegada de Costa lo liberó para poder moverse mucho mejor y el crecimiento del equipo también. La primera parte del torneo, el equipo no tuvo la misma regularidad del juego, sí de los resultados, pero no desde el juego", explicó hace unas semanas Simeone sobre el incontestable momento de Griezmann.

"Y desde diciembre para adelante creo que se ha combinado más el resultado con el juego y el juego con el resultado. Y en eso, evidentemente Griezmann, que es un necesitado de que el equipo tenga más tiempo la pelota, convive mejor con el partido. De eso no hay ninguna duda", abundó el técnico entonces, el pasado 18 de abril.

Diego Costa, a la vez, ha logrado junto a él seis de sus siete dianas con el Atlético desde su inscripción para entrar en competición del pasado mes de enero: uno al Lleida, uno al Getafe, uno al Athletic Club, uno al Sevilla, uno al Lokomotiv y uno al Arsenal. El otro, sin Griezmann, se lo marcó al club andaluz.

Por Iñaki Dufour