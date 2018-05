El Guadalajara vende a Carlos Salcedo al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga

Guadalajara (México), 14 may (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano vendieron al defensa Carlos Salcedo al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana por cinco millones de euros, confirmó hoy Francisco Javier de Anda, director deportivo del club.

En conferencia de prensa, De Anda afirmó que trataron de que Salcedo regresara con miras al Mundial de Clubes de diciembre próximo, pero el jugador pidió una cantidad fuera del presupuesto del equipo.

"Se habló con él y no se llegó a un acuerdo porque su petición era alta. Se le hizo una propuesta y no la aceptó" dijo el directivo.

El club alemán anunció este lunes que hizo válida la opción de compra del zaguero, con un pie en la selección mexicana que disputará el Mundial de Rusia 2018, a quien fichó hasta el 30 de junio de 2022.

La venta alivia el bache económico que atraviesa el club mexicano, definido por De Anda como un "momento de consolidación financiera", aunque aceptó que "no es el momento de gastar" grandes sumas de dinero.

Respecto al defensa Oswaldo Alanís, quien fichó con el Getafe español, el director deportivo señaló que decidió no renovar su contrato con Chivas a pesar de que tendría un aumento de sueldo y la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes.

De Anda negó que Chivas se haya acercado al delantero del West Ham Javier Hernández para traerlo de vuelta al plantel como parte de la estrategia para encarar el Mundial de fin de año.

Al referirse a otros cambios, adelantó que Pachuca, dueño de la carta del portero Rodolfo Cota, pretende vender en una cantidad muy alta al guardameta, quien ha estado a préstamo desde el torneo Clausura 2016 y no descartó que el jugador se pueda quedar.

"Se va a buscar otra opción, otro mecanismo. Al jugador lo queremos, yo me reuní con él antes de que se fuera de vacaciones y le hice una propuesta en cuanto a su sueldo, pero la cantidad que se está pidiendo por Rodolfo Cota no se va a pagar", recalcó.

De Anda enfatizó que tanto el delantero Alan Pulido como el centrocampista Rodolfo Pizarro continuarán en Chivas, aunque de este último dejó abierta la puerta a que pueda emigrar a Europa si el club recibiera una buena oferta por él.

"No cerraríamos las puertas en el caso de Pizarro. Si hay una oferta importante de un club europeo cómo le vamos a decir que no. Hoy por hoy no la hay", enfatizó.

De Anda se mostró sorprendido de que el seleccionador Juan Carlos Osorio dejara fuera a Pizarro y Cota de la lista preliminar de seleccionados mexicanos que irán al Mundial Rusia 2018.

"Que me perdone el señor Osorio que no estoy de acuerdo, seguro le vale un cacahuate lo que (yo) opine al respecto (pero) me parece increíble que no estén Cota ni Pizarro", concluyó.