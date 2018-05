Lassad: "Para mí no es un milagro y lo que tenía que pasar, pasó y lo acepto"

El jugador del CD Toledo Lassad Nouioui ha afirmado hoy que para él "no es un milagro y lo que tenía que pasar, pasó" y lo acepta, tras superar una fibrilación ventricular que sufrió el pasado 14 de abril, durante un entrenamiento matinal, de la que se ha restablecido.

En comparecencia pública, en una abarrotada sala de prensa del municipal 'Salto del Caballo', el delantero tunecino-francés, que ha estado hospitalizado veinte días, ha confirmado que deja el fútbol profesional y que "lo importante es que me encuentro bien". "Mucho mejor que hace un mes", afirma.

El exjugador del Deportivo de la Coruña, a donde llegó con 22 años, procedente del filial, con el que jugó 66 partidos en Primera división con once goles marcados entre Liga y Copa del Rey, ha asumido su marcha del deporte de élite. "Tengo 32 años, tenía que acabar y no me afecta", ha reseñado.

Internacional absoluto con Túnez, Lassad, que llegó a jugar en la Liga de Campeones con el Celtic, de Glasgow (Escocia), ha admitido que "han cambiado muchísimas cosas". "A veces, te quejas mucho de la vida y con lo que me ha pasado no me puedo quejar. Me pasó a mi pero puede pasar a cualquiera y Dios ayuda, los compañeros también, los bomberos, pero esto es decisión de Dios y lo importante es que estoy aquí y resta disfrutar de los momentos que van a llegar".

"Sí, parece un milagro, que para mí no lo es y lo que tenía que pasar, pasó y lo acepto. Ya estaba un poco preparado para dejar el fútbol profesional y me da más pena la situación del Toledo. Yo dejo de jugar, y tenía que llegar, pero más me duele cómo queda el club, porque no se merece estar en Tercera división, pero después de las lluvias sale el sol", ha preconizado.

"No me acuerdo cómo fue, ni como pasó y es mucho mejor para mi", ha dicho Lassad respecto al momento en que cayó 'fulminado' sobre el césped del 'Salto del Caballo'. "Mi peor momento fue el domingo, después del partido. Es mi destino y me tenía que pasar a mí y sólo queda aceptarlo", ha asegurado.

Lassad, que ha desvelado que le han dicho que tiene "un corazón grande", ha agradecido "a todo el mundo" que se ha preocupado por su salud "por estar ahí", que no se esperaba fuera tan numeroso: "Muchísimas personas me llamaron, me enviaron mensajes y no me lo esperaba. Me sorprendió".

"Es una alegría grande saber que hay gente que te quiere y quiero dar las gracias a todos", ha dicho Lassad, quien no ha ocultado su "tristeza" por el descenso del Toledo, pero ha rememorado: "El año más triste en mi carrera de futbolista fue el que baje con el Deportivo a Segunda división y, un año después, fue el más feliz".

Por eso, "es triste, pero no sabemos lo que hay en el futuro y a lo mejor nos quedan cosas mas grandes. Y es lo que deseo al Toledo, subir al año que viene y dentro de dos, tres años, a Segunda, es un club muy grande y tiene que estar arriba".

"Yo tendré al Toledo siempre en mi corazón, en cinco meses me pasaron tantas cosas que siempre estará dentro de mi", ha añadido.

Acerca de su futuro, que establecerá en Francia, ha reconocido: "No tengo muchas cosas previstas, pero no me quiero comer mucho la cabeza, porque no sé si vamos a estar ahí mañana o después de mañana. Estar con mi familia y disfrutar de todo el mundo y encontraré seguramente algo que me haga feliz", ha sentenciado.