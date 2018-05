Quim, el portero en activo con más edad de Europa, sigue con la misma pasión

Vila das Aves (Portugal), 16 may (EFE).- Quim, el portero en activo con más edad de las principales ligas europeas que milita en el Desportivo das Aves de la primera portuguesa, confiesa en una entrevista con EFE que sigue con la misma pasión que cuando comenzó.

Joaquim Manuel Sampaio da Silva (Vila Nova de Famalicão, 1975) ha jugado en el Braga y en el Benfica, ha sido internacional con Portugal, lo han entrenado Camacho, Trapattoni, Quique Sánches Flores o Koeman y ha compartido vestuario con Figo, Cristiano Ronaldo, Saviola, Aimar, Simão Sabrosa o David Luiz.

P: ¿Cuál es el secreto para que un futbolista pueda llegar a los 42 años?

R: No hay secretos, el secreto es trabajar diariamente lo mejor posible. Tener suerte en las lesiones, no tener muchas lesiones durante la carrera y cuidados con la alimentación. Yo tuve siempre personas fantásticas a lo largo de mi carrera. Y, naturalmente, la pasión que se tiene por el fútbol es para mí esencial.

Me levanto a las 7 u 8 de la mañana con la misma alegría que me levantaba hace 20 años. Y con 42 años aún sigo aprendiendo cosas como portero. Pueden llamarme viejo o "carcaça" -como se dice en portugués- tengo 42 años con mucho gusto y tengo mucho orgullo de mi carrera. Si me llaman viejo es señal de que aún estoy jugando.

P: Háblenos de sus inicios.

R: Comencé con 13 años, era delantero porque me gustaba meter goles. Después, un portero se lesionó y el otro portero no iba a entrenar y el entrenador me puso en la portería para probar. Y a partir de ahí nunca más salí. Fue una suerte.

P: ¿Cómo lleva la alternancia entre titular y suplente con 42 años?

R: Es normal, yo jugué más de lo que no jugué. Cuando no juego, trabajo siempre para jugar y dificultar la elección del entrenador. Si no juego, entreno todos los días para volver a ser titular y más tarde o más temprano vuelvo a jugar.

Yo tengo una frase de Vitor Bahía que me dijo hace tiempo: a partir de los 30 te sientes el mejor portero y es verdad; yo, igual, cuantos más juegos tienes en la portería más conoces.

P: ¿Cuáles son los porteros más en forma del mundo?

R: Me gusta mucho Manuel Neuer, es el modelo hoy en día de portero, juega con los pies, los entrenadores quieren eso. Y hay porteros fantásticos como De Gea o Buffon que continúan con una calidad inmensa.

P: Le ha entrenado el italiano Trapattoni, los españoles Camacho y Quique Sánchez Flores o el holandés Ronald Koeman, ¿con quién se queda?

R: El entrenador italiano tiene un estilo diferente, por ejemplo, del holandés. De Camacho, todo el mundo habla muy bien, no sólo como entrenador, que es buenísimo, sino también porque es una persona excelente.

Para mí fueron importantes algunos entrenadores de porteros como Nuno Vital -que aún continúa en el Braga- o Matos, en la época del Benfica. Aprendí mucho del entrenador de porteros en la época de Trapattoni.

P: El Braga es el club de su corazón, ¿verdad?

R: Todo lo que soy como portero se lo debo al Braga, desde la cantera siempre estuve con personas fantásticas. De año en año vi al club crecer y muy pronto luchará para ser campeón de Liga.

P: En 2013 deja la primera división y se va al Desportivo das Aves, que ascendió el pasado año, ha logrado la permanencia y el 20 de mayo jugará la final de la Copa de Portugal.

R: Nunca pensé que podría jugar la Copa de Portugal. Vine para intentar ayudar al Aves para ascender a primera y fue posible al cuarto año.

P: A nivel personal, ha disputado dos finales de Copa y las dos las ha perdido, ¿a la tercera va la vencida?

R: Es el único trofeo luso que me falta, haremos todo para traer la Copa para el Aves, para mí sería fantástico, ya que es la única que no tengo en mi currículo.

P: Y sobre el Mundial de Rusia, ¿cómo lo ve?

R: Portugal ya no es una sorpresa. Ahora ya todos piensan: ¡eh, Portugal, cuidado! Portugal debe encarar el Mundial de la misma forma como lo hizo en la Eurocopa que ganó en Francia, juego a juego. Tenemos partidos difíciles en la fase de grupos, los tres de inicio son muy difíciles. Son favoritas Argentina, España, Alemania. Creo mucho en Bélgica, tiene grandes jugadores. Y cuidado con otras como Marruecos o Egipto.

P: ¿Cristiano Ronaldo sigue siendo el líder de Portugal?

R: No digo que la selección portuguesa sólo sea Cristiano, no, pero es importante. Cristiano llegará muy bien, en excelente forma física. En 2004 estuve con él, en el Europeo y ya se veía. Ya era el primero en llegar al campo y el último en salir. Antes del entreno, Cristiano iba al gimnasio, y cuando acabábamos, él entrenaba libre. Cristiano trabaja, trabaja, trabaja. Quiere siempre más y eso hace de él el mejor jugador del mundo. Sigue teniendo la misma pasión que cuando tenía 20 años, siempre quiere más. Él lo dejará cuando quiera, porque físicamente está igual que con 20 años

P: ¿Cómo ve su futuro?

R: Hablaré con las personas del club de lo que es posible hacer y después lo trataremos. Siempre estaré ligado al fútbol. Entrenando porteros. ¿Un año más?. Si continúo bien físicamente y mentalmente, y en el club piensan que puedo seguir aportando, muy bien. Si no, todo se resolverá.

Carlos García