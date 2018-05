Buffon anuncia su adiós a la Juventus

Gianlugi Buffon, mito y leyenda de la Juventus y del fútbol italiano, ha anunciado su adiós del conjunto bianconero en rueda de prensa: "El sábado será mi último partido con la Juventus, será la mejor forma de terminar esta aventura. He sentido el apoyo de toda la gente de la Juventus. Me gustaría cerrar mi carrera aquí con una gran actuación. Estoy aquí para decir adiós. Para mí jugar a este nivel hasta el final era importante. Quiero agradecer a todo el mundo porque la Juve fichó en 2001 un joven talento que se ha transformado en un campeón gracias a que la Juventus me apoyó y me ayudó a desarrollarme en términos de experiencia. Todo esto ha ido muy rápido".

El jugador ha hecho un repaso por su carrera de la que se mostró enormemente satisfecho: "He logrado muchos éxitos, el fútbol me ha dado mucha felicidad. Olvidar la fama, el dinero... Me quedo con todas las satisfacciones que el fútbol me ha dado".

Todavía no queda claro si será el final de su carrera, Buffon tiene varias ofertas y decidirá en los próximos días: "El sábado jugaré un partido y eso es lo único cierto. Continúan los diálogos con Andrea, que está al tanto de todo. Hasta hace 15 días sabía que quería dejar el fútbol, pero han llegado nuevas ofertas dentro y fuera de la cancha. Después de estos días llenos de emociones, la próxima semana, después de varios días de reflexión, tomaré una decisión".

Por último el futbolista quiso agradecer a todos : "Gracias a todos por estar conmigo. Quisiera decir que este día es muy peculiar para mí. Es un día lleno de emociones encontradas para mí. Son los sentimientos propios tras una extraordinaria carrera, me siento un privilegiado. He percibido el cariño de todo el mundo durante mucho tiempo y siempre he tratado de dar lo mejor".