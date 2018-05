Mascarell: ´Kovac destaca el trato con el balón que me ha dado el Real Madrid´

Omar Mascarell (Santa Cruz de Tenerife, 1993) es el niño que mima Niko Kovac por "el buen trato con el balón" que adquirió en la cantera del Real Madrid. Kovac dirigirá el año que viene al Bayern de Múnich. Mientras, Omar espera impaciente la gran final de Copa en Alemania que juega su equipo, el Eintracht, el sábado en Berlín ante el Bayern de Jupp Heynckes.

En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Mascarell confiesa que su gran ídolo es Xabi Alonso y que el Real Madrid ejercerá este verano la opción de recompra de cuatro millones de euros.

Pregunta: ¿Cómo llega el equipo a la final de Copa?

Respuesta: Llegamos con muchas ganas, muy motivados. Tenemos la plantilla al completo y con mucha ilusión. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero en el fútbol puede pasar de todo y estamos preparados para ganar la final.

P: ¿Cree que el Bayern llegará con más ganas tras la eliminación en Liga de Campeones?

R: Estamos hablando del equipo más fuerte de Alemania. Frente al Real Madrid planteó dos buenos partidos y jugó a muy buen nivel, pero enfrente tenía a un Real Madrid que en Liga de Campeones sube el nivel. Ya ha ganado la Bundesliga y ahora le queda la Copa, pero aquí estamos nosotros para impedirlo.

P: Uno de los futbolistas que destacó en la eliminatoria fue el francés Franck Ribéry. ¿Le llamó la atención?

R: Me quedé asombrado. Sé que es un futbolista estupendo pero me quedé asombrado por cómo regatea y cómo desborda durante 90 minutos a sus 34 años.

P: Hace unos años el Bayern de Múnich era la bestia negra del Real Madrid y ahora se han cambiado las tornas. ¿Cómo recibe en Alemania el público este cambio de tendencia?

R: Ahora mismo es el Real Madrid el que manda en Europa, es el equipo a batir. En el fútbol hay muchas épocas y ahora le toca al Madrid disfrutar de esta, que ojalá le dure muchos años, pero luego le tocará al Bayern de Múnich, al Barcelona... esto es lo bonito del fútbol.

P: Su entrenador en el Eintracht de Fráncfort, Niko Kovac, dirigirá al Bayern de Múnich la temporada que viene. ¿Le llevará con él?

R: En el fútbol siempre hay posibilidades, aunque yo no he hablado con él de este tema.

P: Kovac siempre ha confiado en usted...

R: Kovac me ha dado confianza desde el primer día y le tengo que dar las gracias por esto porque llegar a un nuevo país, a un nuevo club, es complicado, pero me dio la oportunidad de jugar desde el primer día. He aprendido muchísimo con él, cuando era futbolista jugaba en mi posición, y estoy muy agradecido por lo que me ha dado.

P: ¿Le ha dicho Kovac que tiene el 'gen' Real Madrid?

R: Cuando llegué al Eintracht de Fráncfort, Kovac me dijo que se notaba que llegaba del Real Madrid por el buen trato con el balón. Soy un futbolista al que le encanta tener el balón en los pies y si lo pierdo dos o tres veces me cabreo; esto le ha llamado mucho la atención.

P: ¿Qué es lo que le ha aportado la cantera del Real Madrid?

R: Solo tengo palabras de agradecimiento al Real Madrid porque durante mi estancia en Valdebebas me hicieron mejorar tanto futbolísticamente como personalmente; me hicieron madurar antes de tiempo y me enseñaron a ganar siempre.

P: ¿Le ha comunicado el Real Madrid si hará efectiva la opción de recompra que tiene sobre usted?

R: La opción de recompra se va a ejercer, pero no sé lo que va a pasar con mi futuro. A partir de ahí depende de si hago la temporada con el Real Madrid, que creo que ellos están interesados, y me quedo o busco una salida para seguir creciendo y ganando experiencia. Mi pensamiento es quedarme en Alemania si tengo que salir del Real Madrid.

P: ¿Qué es lo que le ha enamorado de la Bundesliga?

R: Es una liga muy buena, que mejora cada año. Tienes que dar el máximo de ti en cada partido y sobre todo para jugadores jóvenes es perfecta para hacerse como futbolista. La Bundelisga me ha asombrado muchísimo, me encanta. Los estadios están a reventar cada fin de semana y los aficionados son una pasada; se disfruta muchísimo.

P: ¿Quién es su referente?

R: Xabi Alonso es mi referente en mi posición.

P: Con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones, ¿cómo ve al Liverpool?

R: Del Liverpool me ha sorprendido mucho la intensidad con la que juega, desde el primer minuto. Es un equipo muy peligroso, los tres jugadores de arriba son muy rápidos y de mucha calidad, y van a ir a por el partido sin miedo, irán a por todas. Salah, Firmino y Mané son jugadores de muchísimo nivel. Es una barbaridad ver cómo se complementan tan bien.

P: ¿Cómo definiría el estilo de juego que ha implantado Niko Kovac en el Eintracht?

R: Nosotros somos un equipo muy intenso. Presionamos mucho y no dejamos respirar al equipo contrario, somos muy pesados (ríe), como el Atlético de Madrid. Esto nos está dando los resultados. Pero además Niko Kovac tiene ese punto de querer jugar cuando tenemos el balón. Esto le va a ir muy bien al Bayern, ya que va a hacer que los jugadores trabajen y que corran y con la calidad que tienen harán un gran fútbol.

P: ¿Qué se dice en Alemania sobre la preselección de Manuel Neuer, que no juega desde el 16 de septiembre, para el Mundial?

R: En Alemania Neuer es lo más grande, es el portero referente después de Oliver Khan. Tiene un gran nivel y me alegro de que se haya recuperado para ir al Mundial porque tiene el nivel para estar ahí.

P: ¿Cómo es su relación con los mexicanos Carlos Salcedo y Marco Fabián?

R: Es la primera vez que comparto vestuario con jugadores mexicanos y todo lo que puedo decir es bueno. Desde que llegamos por la mañana el ambiente es bueno, contamos nuestras historias, nos reímos... se hacen los días muy amenos; más que compañeros los considero amigos.