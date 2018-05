El presidente del Miami FC quiere que su equipo compita contra el de Beckham

Miami, 16 may (EFE).- El presidente del Miami FC, Riccardo Silva, espera que el sistema de ligas de fútbol en Estados Unidos permita en un futuro ascensos y descensos que posibilitarían que su equipo juegue en la MLS y cree una rivalidad "fantástica y justa" con el equipo que ha creado David Beckham en Miami.

"No es algo no natural que ganes la segunda división y no asciendas", dijo este miércoles a Efe Riccardo Silva tras intervenir en la conferencia "SportelSummit" celebrada en Miami Beach y que congregó a profesionales de la organización y difusión de eventos deportivos.

El equipo que el empresario italiano creó junto al exjugador del Milán Paolo Maldini en 2015 y tuvo como primer entrenador al exjugador Alessandro Nesta, se proclamó campeón el año pasado de la NASL, la Liga de Fútbol de América del Norte (NALS), que es el campeonato de segunda división en Estados Unidos y Canadá.

En febrero de este año la NASL canceló la temporada 2018 por falta de equipos, por lo que el Miami FC se vio obligado a jugar en cuarta división a pesar de haberse proclamado campeón la campaña anterior.

Silva confiesa que se han tenido que centrar en la US Open Cup, lo que considera su "Champions League", y a pesar de este revés ve al club con fuerzas para futuros proyectos como la creación de una academia para jóvenes futbolistas.

"Veremos si el año que viene se retoma la NASL, o si nos unimos a otra liga, como la USL (United Soccer League)", dijo el presidente del club de Miami. "Tenemos mucha confianza para el futuro", añadió.

Tanto es así que espera poder competir "tarde o temprano" en una liga regular contra el futuro equipo de David Beckham.

"Le deseo toda la suerte al equipo de Beckham y de Jorge Mas por el bien del fútbol en Miami. Espero que tengan muchos éxitos. Creo que tener dos equipos de fútbol en Miami lo que hará es que crezca el interés por el fútbol en la ciudad, incluso si juegan en dos ligas distintas", dijo Silva.

Auguró una rivalidad "fantástica" y "justa", como la de ciudades como Manchester, Madrid o Milán, por lo que insistió en la necesidad de tener la posibilidad de ascender a la Major League Soccer (MLS).

"El problema de las ligas cerradas es que bloqueas el talento del equipo. No puedes desarrollar la calidad y creas inestabilidad. Para clasificarse hay que hacerlo en la cancha, no pagando una entrada como en la MLS", argumentó el dueño del Miami FC.

A juicio de Silva, con este sistema cerrado el destino del equipo "no depende de él", sino de los otros equipos y ligas, algo que considera "equivocado".

Y, además, asegura el italiano, va en contra del reglamento y se remite a los estatutos de la FIFA así como al deseo de los fans y jugadores por tener un sistema de ligas abierto.

Según una encuesta publicada esta semana por la Universidad miamense de St. Thomas, casi el 70 % de los aficionados al fútbol en Miami está a favor de un sistema de ascensos y descensos en las ligas de fútbol y más del 80 % considera que el fútbol puede tener éxito en Miami.

"Creo que es cuestión de tiempo. Las cosas buenas a veces toman un tiempo. Somos pacientes. Lo bueno, la meritocracia, vencerá tarde o temprano", afirmó.