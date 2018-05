Bojan desvela por qué no pudo triunfar como se esperaba.

El jugador del Stoke City, ahora cedido al Alavés Bojan Krkic, el que fue considerado gran promesa de fútbol español, que recibió el calificativo de 'nuevo Messi' y que encandiló desde las categorías inferiores del Barcelona y de la selección española, ha confesado en una entrevista a 'The Guardian' que el gran problema de que no respondiera a dichas expectativas fue la ansiedad que le provocó todo lo que se esperaba de él.

Tras haber pasado por LaLiga, Serie A, Eredivisie, Bundesliga, Premier League y de nuevo LaLiga, al conjunto vasco en calidad de cedido por el Stoke City, el atacante ha abierto su corazón y ha sido sincero con respecto a aquellos años en los que despuntó desde muy joven con los culés, admitiendo que "no debes dejar que te afecte, pero eso no siempre es fácil. Aquellos de nosotros que tenemos sentimientos, que somos sensibles, que pueden verse afectados, necesitamos un buen escudo. Los futbolistas son muy jóvenes y están expuestos. Incluso en menores de 15 años, los jugadores tienen Twitter y estoy seguro de que ya están recibiendo insultos ... es feo, es una mierda para la sociedad y el fútbol", sentencia Bojan.

El futbolista, a punto de cumplir los 28 años, hace memoria de sus primeros años como profesional en el conjunto blaugrana y la atención en torno a él, recordando que "todo sucedió muy rápido. En términos futbolísticos, fue bien, pero no a nivel personal. La gente dice que mi carrera no fue la esperada. Cuando subí al primer equipo, se decía que era el 'New Messi'. Bueno, sí, si me comparas con Messi ... ¿pero qué carrera esperabas? Y hay muchas cosas que las personas no saben. No fui al Eurocopa del 2008 debido a problemas de ansiedad, pero dijimos que me iba de vacaciones. Me llamaron para España contra Francia, mi debut internacional, y se dijo que tenía gastroenteritis cuando tuve un ataque de ansiedad. Pero nadie quiere hablar de eso. El fútbol no está interesado", se lamenta.