Kluivert explota contra el Ajax

Justin Kluivert ha provocado un auténtico incendio en el Amsterdam Arena. El joven jugador ha dado una entrevista para el diario holandés De Volkskrant en las que ha mostrado su total descontento con el Ajax y ha declarado que no piensa renovar su contrato.

En las últimas semanas, se había hablado mucho de la posible extensión de su contrato. Desde Holanda se decía que el motivo por el que ambas partes no llegaban a un acuerdo era el agente del futbolista, el polémico Mino Raiola. Se especuló con la idea de que el representante italiano pedía más dinero además de un 40% de una futura venta, algo que el propio Raiola desmintió.

Ahora, el jugador ha dado su versión en la entrevista que ha ofrecido, donde ha dicho que la razón por la que no renueva es que el club 'ajacied' intentó venderle al Tottenham Hotspur sin su conocimiento. Kluivert se mostró realmente indignado. "No renuevo mi contrato con el Ajax por falta de moral y de confianza", dijo el holandés. "He jugado en el Ajax toda la vida. Me dijeron más o menos que tenía que renovar o de lo contrario, tenía que irme. Me siento presionado", añadió.