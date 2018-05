Wenger dice que es "demasiado pronto" para saber qué hará tras dejar el Arsenal

Londres, 18 may (EFE).- El francés Arsene Wenger, ya exentrenador del Arsenal, ha asegurado que es "demasiado pronto" para saber qué hará tras dejar el banquillo del conjunto londinense, aunque ha mostrado su intención en seguir en el mundo del fútbol.

Wenger, de 68 años, que dirigió el pasado fin de semana su último partido como técnico de los 'Gunners' después de 22 años en el cargo, ha revelado que ha recibido varias ofertas de diferentes clubes, pero que todavía no ha decido cuál aceptará.

"Es demasiado pronto para saber lo que haré después. Todavía no he vaciado mi despacho; estoy un poco en shock aún", comentó el galo. "Me doy de plazo para decidir mi futuro hasta el 14 de junio, un día antes del comienzo de la Copa del Mundo", añadió.

"La pregunta es si quiero seguir entrenando, si quiero sentarme en el banquillo o es hora de adoptar una función nueva. Lo único que puedo decir con certeza es que voy a seguir trabajando", prosiguió Wenger.

"Pero, ¿quiero seguir sufriendo como lo he hecho hasta ahora? Lo que está claro es que quiero seguir defendiendo las ideas que tengo en el fútbol", manifestó.

Arsene Wenger respaldó ayer públicamente al español Mikel Arteta y afirmó que está "preparado" para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Arsenal.

El nombre de Arteta es uno de los que suenan con más fuerza, junto a los de Massimiliano Allegri, Luis Enrique Martínez y Thierry Henry, para reemplazar al veterano Wenger, quien dejó el conjunto del norte de Londres después de más de dos décadas como entrenador titular.