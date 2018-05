Simeone: "Torres e Iniesta tienen un don, lo que eligen lo eligen bien"

Majadahonda (Madrid), 19 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy que tanto Fernando Torres como Andrés Iniesta "son tan grandes y han hecho tantas cosas importantes que el fútbol les termina pagando" y remarcó que los dos tienen "un don, lo que eligen lo eligen bien, y eso es para aprender".

"Son tipos privilegiados. Yo me pongo a pensar en el momento en que Fernando dijo que este era el final de esta etapa en el Atlético de Madrid como futbolista hace un mes y medio o dos e Iniesta más o menos lo mismo. Son tan grandes y han hecho tantas cosas importantes dentro del fútbol, que el fútbol les termina pagando, porque los dos se terminan yendo con un escenario extraordinario. Tienen un don, lo que eligen lo eligen bien, y eso es para aprender", valoró en la víspera de la despedida de Torres del club, mañana ante el Eibar.

El Atlético se juega este domingo la segunda posición. "Está claro que hay una parte más importante que es la ilusión. Y en cuanto al estado de la ilusión será un 140 por ciento. Hay un partido especial porque se está yendo Fernando. Y está claro que todos nos ilusionamos con que sea como se lo merece, con un triunfo y un estadio a explotar, que no tengo ninguna duda de que será así".

"Todos colaboramos desde el lugar que tenemos para que sea una tarde soñada para Fernando y para el equipo, que terminar en la segunda posición parece un dato menor, pero no lo es, porque confirma todo lo que estamos buscando y estamos mejorando, porque más allá de las palabras están los números, porque si en la UEFA estás segundo (del ránking) y logras terminar segundo en la Liga española, con dos monstruos como el Real Madrid y el Barcelona, que terminan llevándose casi todo, no todo, está claro que sería una temporada brillante", remarcó el técnico.

Más allá del adiós de Torres al Atlético, Simeone también fue preguntado por si le preocupa que otros futbolistas pueden salir del equipo, como Antoine Griezmann o Jan Oblak. "Yo siempre vivo al día, mas allá de imaginar siempre las mejorares posibilidades", contestó.

"Lo de ayer del equipo (en la celebración en Neptuno) fue desnudarnos un poco delante de la gente de lo que son ellos; las imágenes con Fernando siendo alzado y tirado para arriba con sus compañeros, lo mismo con Griezmann, el 'Griezmann quédate'... Todas esas situaciones las vivimos todos los días", apuntó el entrenador.

"Que después tenemos dificultades, problemas... Como todas las familias. Claro que los tenemos. Enojo, malas caras, claro que pasa, cómo no va a pasar, tiene que pasar. Todos tenemos muy claro que hay un objetivo en común, hacer crecer al club, y no voy a cambiar esa meta que me he puesto desde el primer día que llegué. Nosotros necesitamos respetar primero al club y para respetar al club necesitamos ir en busca de seguir ganando", añadió.

El Atlético cierra la temporada en la pelea por la segunda posición -con un punto este domingo será suya- y con el título de la Liga Europa. "Siempre me espero lo mejor y, más allá de las realidades que siempre uno tiene que ir viviendo, nos enfocamos en buscar mejorar", expuso sobre sus sensaciones allá por diciembre.

"Por eso ayer explicaba delante de la gente que no es sólo un título esta Liga Europa, sino que es una enseñanza para las realidades que nos pasan a todos en la vida, que hay dificultades y las dificultades hay dos maneras de afrontarlas: pensando que es una oportunidad o pensando una situación de inestabilidad", valoró.

"Fue un año duro, con el cambio de estadio, no pudimos contratar futbolistas y todo eso siempre iba generando como una situación negativa, que durante la primera parte de la temporada la fuimos llevando muy bien en la Liga. Tuvimos esos partidos que no nos salieron bien, sobre todo con el Qarabag en la Champions que nos generó quedarnos afuera, y la Copa del Rey casi de la misma manera".

"Y, a partir de la Liga Europa, volvimos a hacer una media temporada en la Liga tremenda, porque los números de la segunda vuelta son muy buenos otra vez, y enfocamos una oportunidad. Y en cuanto estos chicos ven sangre, van. Y la vieron. Y hoy estamos disfrutando, más que nada el triunfo, reivindicar el trabajo", dijo.

"Darle valor a todos estos años que venimos sosteniendo una idea, una metodología y un estilo y que no se quede sólo en palabras, porque hay mucha gente que aprovecha después el no ganar para no valorar, y algunos de los que necesitan ese triunfo al menos estarán más tranquilos ahora", remarcó en rueda de prensa en Majadahonda.