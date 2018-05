El presidente del PSG: "Neymar se va a quedar por mucho que se diga en España"

El presidente del París Saint Germain (PSG), Nasser Al Khelaïfi, insiste en que la estrella brasileña Neymar se va a quedar como lo viene repitiendo, por activa y por pasiva y pese a lo que digan los medios españoles.

Este es uno de los mensajes de Al Khelaïfi en una entrevista publicada este domingo por el diario L'Équipe, en la que también confirma la permanencia del uruguayo Edinson Cavani y niega estar decepcionado con el entrenador saliente, el español Unai Emery, al que rinde homenaje y desea "lo mejor para el futuro".

Sobre Neymar, recuerda que ya se ha repetido "10.000 veces" diciendo que "se va a quedar" en el PSG, con el que tiene todavía cuatro temporadas de contrato.

"Neymar está cansado de estos rumores sobre su futuro. Son los medios españoles los que lo dicen. Si se los cree, peor para usted", replica al periodista el máximo dirigente del club parisino, que muestra su hartazgo por tener que responder continuamente a esa cuestión.

De Cavani, hace notar que el delantero (máximo goleador de la liga francesa esta temporada) dijo la semana pasada que es "feliz" en su equipo.

Para Khelaïfi, no sólo tiene dos años más de contrato sino que "es un gran jugador, un luchador, el máximo goleador de la historia del club. Se va a quedar".

No quiere entrar a dar nombres de los que se van a ir, con el argumento de que será el nuevo entrenador, Thomas Tuchel -al que se presenta esta tarde oficialmente- el que decidirá "quién se queda y quién se va".

Interrogado sobre el caso de Rabiot, que ha sufrido una decepción al no ser escogido por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el Mundial de Rusia, afirma que es "uno de los mejores centrocampistas del mundo", que ha hecho "una buena temporada" y lo considera como un hijo.

"Aquí está, estoy seguro de que se va a quedar. Se ha formado con nosotros. No tiene intención de dejar el club y me sorprendería que lo haga. No creo que tenga eso en mente", comenta.

Sobre los rumores de fichaje del mítico portero italiano Gianluigi Buffon, Al Khelaïfi no quiere confirmar ni desmentir su interés: "¿Cree que le voy a decir a qué jugadores seguimos?"

En cualquier caso, hace hincapié en que el PSG ya tiene un guardameta titular, Areola, que "es nuestro número uno" también para la próxima temporada.

El presidente se esfuerza en desmontar la idea de que Emery -que ayer estuvo por última vez en el banquillo, frente al Caen (0-0)- ha sido el responsable de que el PSG no haya conseguido la Liga de Campeones ni esta temporada (eliminado por el Real Madrid) ni la pasada (por el Barcelona).

"Es injusto -sostiene- decir que es culpa suya. Ha ganado siete títulos en dos temporadas. Su segundo año ha conseguido cuatro y para nosotros es la tercera vez en cuatro años. Lo ha hecho lo mejor que ha podido, es un señor. Y le deseo lo mejor para el futuro".

Preguntado sobre por qué lo ha sustituido por Thomas Tuchel, explica que el alemán "es ambicioso como nosotros y le gusta un fútbol espectacular y ofensivo. Tiene una fuerte personalidad y mucho rigor en el trabajo. Es joven (44 años), es uno de los mejores, si no el mejor. Otros grandes clubes lo querían".

Al Khelaïfi se muestra desafiante ante el riesgo de que el PSG sea sancionado por haber incumplido las reglas del juego limpio financiero de la UEFA con múltiples fichajes multimillonarios (en particular el de Neymar por un récord de 222 millones de euros) que no vienen respaldados por ingresos equivalentes.

"Es verdad -dice- que la UEFA es muy dura en las discusiones e incluso en ocasiones injusta. Honestamente, para mí ser sancionado sería sorprendente, anormal y escandaloso".

"No hemos hecho nada malo -añade-. Hemos respetado las reglas. La gente sabe de dónde viene nuestro dinero, no tenemos deudas, tenemos garantías. Hay otros clubes en otros campeonatos extranjeros que tienen deudas. En España, por ejemplo, hay muchos clubes endeudados".