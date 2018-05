Simeone: "Si sigue Griezmann, seremos más competitivos"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló, tras el partido ante el Eibar (2-2), sobre el futuro del equipo y señaló, sobre el francés Antoine Griezmann, que "si sigue en el Atlético", serán "más competitivos".

"Siempre pensamos en positivo, en ser optimistas de cara a todo lo que va a venir. Cerramos una temporada maravillosa con los obstáculos que fueron llegando. Los saltamos de la mejor manera posible y logramos el segundo lugar en la liga española que parece un detalle menor, pero no lo es con dos monstruos como el Real Madrid y el Barcelona, y eso genera sentimiento, entusiasmo y afición y seguir compitiendo para ganar", explicó.

En cuanto a Griezmann y los silbidos que recibió cuando saltó al terreno de juego en la segunda mitad, Simeone indicó: "Silbaron 50 o 40 de sesenta mil. El apoyo hacia él fue enorme. Sabemos que si sigue seremos mucho mas competitivos. Ojalá resuelva lo que él crea mejor para su crecimiento, pero en el club tiene un apoyo incondicional", declaró.

En cuanto a la acción de Diego Godín, cuando Griezmann salió al césped, de salir desde el banquillo hasta el fondo sur, al parecer, para decirle a los aficionados que no le silbasen, sino que le apoyasen, el técnico del Atlético manifestó: "Yo no subestimo a 30.000 espectadores. No creo que porque Godín vaya allí a decirles nada se pongan a gritar Griezmann quédate. Siempre hay silbidos y críticas. Alguna vez se ha silbado también a jugadores como Kiko o, incluso, Torres".

Sobre el portero Jan Oblak y su futuro, señaló: "Siempre queremos que los mejores futbolistas sigan con nosotros. Jan es uno de los mejores o el mejor portero del mundo. Lo tenemos con nosotros y ojalá decida seguir con nosotros".