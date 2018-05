Oyarzabal espera ayudar a que sus compañeros "preparen bien el Mundial"

San Sebastián, 23 may (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal está muy contento con la llamada de Julen Lopetegui para reforzar los entrenamientos de la selección nacional la próxima semana y espera "ayudar" a que sus compañeros "preparen bien el Mundial" de Rusia 2018.

Oyarzabal, que este miércoles fue sido reconocido como el jugador más valioso de la plantilla por los usuarios de la web del club realista, señaló a la televisión del club su satisfacción personal porque "las cosas han salido bien y así todo es más fácil".

El jugador guipuzcoano será uno de los siete que ha convocados Lopetegui para suplir las ausencias de los internacionales del Real Madrid que no irán a la concentración hasta el 4 de junio, una semana más tarde, por la disputa de la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

Oyarzabal cree que ha hecho su mejor temporada -lleva tres en el primer equipo a sus 21 años- y además valora que la campaña anterior, en la que brilló mucho menos, le ha ayudado a crecer como jugador.

"Del año pasado aprendí y mejoré. Vi cosas que no había visto en el fútbol y fue un año difícil en el que todo el mundo me apoyó y me lo puso más fácil", declaró a la web de la Real.

Oyarzabal lamentó la mala temporada que ha hecho la Real, sobre todo con la eliminación de Copa ante el Lleida Sportiu de Segunda B, algo que "afectó mucho y que se pagó durante una buena parte del año" pero ahora quiere pasar página y pensar en positivo de cara al próximo año.